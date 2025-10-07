Chivas vive su mejor momento del torneo y el calendario parece acomodarse de la mejor forma posible. Luego de hilar tres victorias consecutivas, el Rebaño Sagrado se metió de lleno en la pelea por puestos de Liguilla directa y, mirando lo que viene, muchos consideran que el cierre del torneo está “a modo” para seguir sumando. Con cinco partidos por delante, el Guadalajara depende totalmente de sí mismo para consolidar su buen paso.

El camino rojiblanco comienza frente a Mazatlán y Querétaro, equipos que actualmente ocupan las posiciones 13 y 14 de la Tabla General, respectivamente. Son rivales accesibles en el papel, y si el Rebaño Sagrado mantiene el nivel mostrado en las últimas jornadas, debería salir con victorias que lo impulsen directo hacia la zona de clasificación directa. Además, ambos encuentros representan la oportunidad perfecta para afinar detalles antes del cierre más exigente.

Chivas tiene cinco partidos para seguir subiendo posiciones.

Después vendrá el clásico tapatío ante Atlas, que marcha en el lugar 11. Más allá de la posición, ese partido siempre se juega con orgullo y rivalidad, por lo que los tres puntos valen más que cualquier otro. Chivas llegará con confianza y en mejor momento, mientras que los rojinegros tratarán de frenar el impulso del equipo de Gabriel Milito, que ha recuperado solidez y gol.

En teoría, los primeros tres duelos lucen ideales para seguir escalando posiciones, y si el Rebaño logra aprovecharlos, podría llegar a las últimas dos fechas con margen para asegurar la Liguilla directa. La afición empieza a ilusionarse con un cierre fuerte que le permita evitar el Play-In y soñar con meterse entre los seis mejores del campeonato.

Los dos rivales más complicados de Chivas llegarán en las últimas Jornadas del Apertura 2025

Eso sí, los verdaderos exámenes llegarán al final, ante Pachuca, 7mo lugar de la Tabla General, y Monterrey, que está en 3er lugar. Los Tuzos siempre son un rival incómodo y los Rayados mantienen una de las plantillas más completas del torneo. Si Chivas logra mantener su racha y sumar ante ellos, no solo confirmará su gran cierre, sino que enviará un mensaje claro: el Rebaño está de regreso y quiere la Liguilla sin escalas.