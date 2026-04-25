Chivas recibirá a Xolos de Tijuana la noche de este sábado en un partido clave para sus aspiraciones en el cierre del Clausura 2026, ya que no solo estará en juego el liderato del torneo, sino también la posibilidad de alcanzar el primer lugar de la Tabla Anual de la temporada 2025/2026, donde además está en disputa un atractivo premio económico de un millón de dólares que podría marcar diferencia en la planeación del próximo semestre.

Sin embargo, Gabriel Milito enfrentará un problema importante para este encuentro, pues hay una zona del campo que deberá parchar prácticamente sobre la marcha: la defensa. Las ausencias de Luis Romo por suspensión y José Castillo por lesión obligan al estratega rojiblanco a realizar ajustes significativos, modificando una línea que había sido una de las más sólidas durante el torneo.

José Castillo volvería hasta la Liguilla con Chivas.

En el caso de la zaga, Diego Campillo podría ser quien cubra el espacio que deja José Castillo, pero la suspensión de Romo obliga a que el propio Campillo tenga que ocupar el puesto de líbero, función que ya ha desempeñado en partidos anteriores. Esto deja abierta la incógnita sobre quién tomará el puesto de central por izquierda, una posición en la que el cuerpo técnico ha probado diferentes alternativas en los entrenamientos recientes.

La primera solución sería la más natural, colocando a Miguel Tapias como reemplazo directo de Castillo, manteniendo así la estructura habitual del equipo. No obstante, también existe una alternativa más arriesgada pero con mayor proyección ofensiva: ubicar a Bryan González como central por izquierda y liberar su puesto como carrilero para Hugo Camberos o Jonathan Pérez, jugador que ya fue probado en esa función durante el amistoso ante Atlas, lo que podría modificar la dinámica ofensiva del equipo.

La media cancha también sufrirá la baja de Luis Romo

Los ajustes no se limitarán únicamente a la defensa, ya que el mediocampo también resentirá la ausencia de Luis Romo, sumada a la lesión de Omar Govea. Ante este panorama, los encargados de tomar el control en esa zona serían Fernando González y Brian Gutiérrez, dupla que buscará mantener el equilibrio entre la recuperación defensiva y la salida con balón, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.