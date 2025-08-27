El próximo sábado Chivas enfrenta a Cruz Azul por la jornada seis del Apertura 2025 de la Liga MX con la necesidad de quedarse con los tres puntos. De cara al duelo contra la Máquina repasa los siete jugadores descartados de Gabriel Milito para el juego en el Estadio Akron.

El equipo rojiblanco viene de empatar agónicamente contra Tijuana por 3-3. Lo sucedido en el Estadio Caliente dejó en evidencia que el conjunto de la Perla Tapatía es uno cuando defiende y otro cuando ataca.

El próximo sábado Chivas tiene la dura parada de enfrentar a Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025. De cara al juego contra la Máquina hay nueve jugadores que Gabriel Milito los tiene descartados por decisión técnica o por lesión.

Richard Ledezma salió lesionado de Chivas vs. Tijuana. (Foto: IMAGO7)

Teniendo en cuenta la convocatoria contra Xolos, hoy por determinación del timonel se encuentran fueran Eduardo García y Raúl Martínez. La enfermería es un mundo diferente porque ya eran siete a los jugadores que están lesionado y el sábado se sumaron dos más y son: Alan Pulido, Omar Govea, Chicharito Hernández, Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Richard Ledezma y Daniel Aguirre.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.