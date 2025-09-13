La espera por fin terminó y tras el receso por la Fecha FIFA, la actividad de la Liga MX se retoma y qué mejor que con una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y América, en donde el entrenador Gabriel Milito deberá improvisar debido a que tiene muchas ausencias.

El Guadalajara sigue siendo víctima de las lesiones, por lo que muchos elementos se han ausentado a lo largo del semestre, en donde para este compromiso contra las Águilas no podrán estar elementos como Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido, quienes siguen recuperándose de sus dolencias.

Por su parte, Omar Govea, quien estaba contemplado para viajar a la Ciudad de México, se terminó quedando en Guadalajara para continuar poniéndose a punto, después del desgarre que sufrió a finales de julio y que le ha impedido tener actividad durante casi dos meses.

Otros elementos que causaron baja de la convocatoria son el portero Eduardo García, Raúl Martínez y Luis Olivas, quienes no fueron tomados en cuenta por mera decisión técnica de Gabriel Milito.

En el caso de Isaác Brizuela, el Conejo sigue sin ser tomado en cuenta en el primer equipo, por lo que sigue teniendo participación exclusivamente con la Sub 21, en donde inclusive marcó un gol en el Clásico contra América de este Apertura 2025.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.