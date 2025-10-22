Chivas está viviendo el momento más dulce del Apertura 2025 con cuatro triunfos en fila; sin embargo, no ha sido suficiente para erradicar el mal arranque de semestre que registraron, por lo que es necesario que Gabriel Milito mantenga al Rebaño con victorias para meterse de lleno a la lucha por la Liguilla directa.

Es por eso, que el entrenador argentino debe administrar adecuadamente sus piezas de cara al cierre de la fase regular del campeonato, por lo que ha estado tomando decisiones drásticas de cara a los próximos compromisos de Liga MX.

Y es que el sudamericano tomó la decisión meramente táctica de dejar fuera de la convocatoria tanto a Alan Pulido, Chicharito Hernández, Luis Olivas, Eduardo García y Raúl Martínez, ya que considera que no son necesarios para el compromiso contra Querétaro.

Por su parte, Alan Mozo y Leonardo Sepúlveda, continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que evidentemente no están en condiciones de ver actividad en el duelo que se disputará en La Corregidora.

Por su parte, Isaác Brizuela sí fue convocado, pero fue mandado a tener participación con la Sub 23, por lo que aparentemente quedaría descartado para el compromiso de Liga MX.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Querétaro

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Teun Wilke