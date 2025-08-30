Las Chivas de Guadalajara llegan con suma urgencia al duelo frente a Cruz Azul por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. Después del empate frente a Tijuana, el Rebaño Sagrado debe de comenzar a escalar en la tabla de posiciones y para eso necesita recuperar confianza con una victoria.

El primer paso será vencer a Cruz Azul, rival contra el que se enfrentará este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron, por la Jornada 6. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 19:07 (hora local). La Máquina Cementera viene de cuatro triunfos consecutivos, por lo que la exigencia será máxima para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

Como es sabido, el duelo ante Cruz Azul NO será trasmitido en señal abierta para ningún canal de México. Sólo se podrá acceder a las imágenes del encuentro a través de Amazon Prime, plataforma que tiene los derechos exclusivos para los juegos en los que Chivas hace de local por la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Cruz Azul por la Liga MX?

El partido entre Chivas y Cruz Azul correspondiente a la séptima jornada del Apertura 2025 se jugará este sábado 30 de agosto a partir de las 19:07 (hora local) desde el Estadio Akron ubicado en Guadalajara.

Chivas vs. Cruz Azul: dónde ver la transmisión EN VIVO

El duelo ante Cruz Azul no contará con transmisión en señal abierta. El encuentro solo estará disponible a través de Amazon Prime, plataforma que tiene los derechos exclusivos. Sin embargo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO desde Rebaño Pasión.