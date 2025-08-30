Las Chivas de Guadalajara tienen este sábado un partido vital para salir del fondo de la tabla en el Apertura 2025 de la Liga MX. En condición de local, el Rebaño Sagrado se enfrenta a Cruz Azul en busca de tres puntos que le permitan comenzar a escalar en las posiciones.

Se trata de un duelo crucial para Gabriel Milito y compañía, puesto que con apenas una victoria, un empate y tres derrotas, el ciclo del entrenador argentino comienza a quedar en la cuerda floja. Un triunfo le permitiría obtener tranquilidad para ir al receso previo al Clásico Nacional ante América.

Chicharito Hernández regresa a la convocatoria

En una noticia que no muchos esperaban, finalmente Chicharito Hernández reapareció entre los convocados de Chivas. El centrodelantero ya está listo y está en consideración para tener minutos ante Cruz Azul, por la Jornada 7. En medio de rumores sobre un posible retiro, el histórico goleador mexicano quiere volver a sumar minutos.

Jesús Orozco Chiquete regresa al Estadio Akron

Otro condimento especial que tendrá el duelo ante la Máquina Cementera será el regreso de Jesús Orozco Chiquete al Estadio Akron. El canterano rojiblanco se marchó de la institución rumbo al Cruz Azul envuelto en una gran polémica, por lo que ahora resta ver cuál será el recibimiento de la parcialidad local en su vuelta al estadio que lo vio comenzar su carrera profesional.

Tapatío goleó por 3-0 al Atlante

En una gran actuación, el Filial rojiblanco volvió a sumar de a tres en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Tapatío goleó 3-0 al Atlante con goles de Jorge Guzmán, Sergio Aguayo y Luis Egurrola. Los dirigidos por Arturo Ortega se ubican ahora en el tercer lugar de la tabla con diez unidades. Su próximo rival será la Jaiba Brava.