Jordan Carrillo se convirtió oficialmente en jugador de Chivas este miércoles, poniendo fin a varias semanas de rumores sobre una negociación que avanzó rápidamente entre la directiva rojiblanca y Santos Laguna, club que era dueño de sus derechos federativos. Su llegada representa una de las apuestas más interesantes del Guadalajara para el Apertura 2026, aunque todo parece indicar que el futbolista llevaba tiempo preparándose para este momento.

Jordan Carrillo ya es oficialmente jugador de Chivas.

Y es que a través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el intenso trabajo físico que realizó durante sus vacaciones. Lejos de tomarse un descanso completo, en el video se dice textualmente que “así lo prepararon para su llegada a Chivas”, mostrando la fuerte actividad con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles tanto a su presentación con el Rebaño Sagrado como a los primeros entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Las imágenes muestran sesiones exigentes enfocadas en fuerza, resistencia y preparación atlética, además por supuesto de coordinación y control de balón, algo que no parece casualidad considerando la intensidad que exige el estratega argentino a sus futbolistas. El sistema de Milito demanda que todos los jugadores participen activamente tanto en ataque como en defensa, por lo que contar con una base física sólida será fundamental para que Carrillo pueda adaptarse rápidamente a la idea de juego del Guadalajara.

Más allá de sus cualidades futbolísticas, este tipo de detalles suelen ser especialmente valorados por la afición rojiblanca. Cada mercado de fichajes genera ilusión por la calidad de los refuerzos, pero también preocupación sobre el compromiso y la disciplina que puedan mostrar una vez que llegan al club. En ese sentido, Jordan Carrillo ya dio una primera muestra positiva incluso antes de completar su primer entrenamiento con el Primer Equipo, dejando claro que quiere aprovechar al máximo esta oportunidad.

Chivas iniciará su actividad de pretemporada este jueves viajando a Isla de Navidad

Jordan Carrillo y el resto del plantel rojiblanco iniciarán oficialmente los trabajos de cancha este jueves, cuando el equipo viaje a Isla de Navidad para comenzar la etapa más intensa de la pretemporada. Durante aproximadamente dos semanas, los jugadores trabajarán principalmente en el aspecto físico antes de enfocarse por completo en la parte futbolística. La exigencia será máxima para llegar en óptimas condiciones al Apertura 2026, torneo en el que Chivas buscará pelear por el título desde la primera jornada.