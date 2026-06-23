Una de las salidas que más tiempo llevaba gestándose dentro de Chivas finalmente parece estar cerca de concretarse. Erick Gutiérrez, quien dejó de entrar en los planes de Gabriel Milito desde hace varios meses, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Santos Laguna. La operación, de acuerdo con distintos reportes, se realizaría mediante un préstamo por un año con opción de compra, una fórmula que beneficia tanto al futbolista como al Guadalajara al facilitar una salida que parecía necesaria para ambas partes.

Sin embargo, aunque esta alternativa sea probablemente la más conveniente para el Rebaño Sagrado en el contexto actual, también representa un sacrificio económico importante para la institución. Después de todo, Chivas desembolsó alrededor de seis millones de dólares para fichar a Erick Gutiérrez procedente del PSV, por lo que una salida temporal implica que el club todavía está lejos de recuperar la inversión realizada por uno de los refuerzos más mediáticos de los últimos años.

Chivas y Santos negocian por Érick Gutiérrez.

La situación se complica todavía más al considerar el tema salarial. Según información del periodista Jesús Bernal, el sueldo de Erick Gutiérrez es uno de los más elevados de toda la plantilla rojiblanca y resulta complicado de asumir para Santos Laguna. Por esa razón, Chivas tendría que absorber una parte de su salario durante la duración del préstamo. Esto significa que, además de no recuperar inmediatamente el dinero invertido en su fichaje, el Guadalajara seguiría realizando un desembolso económico por un jugador que ya no formaría parte de su plantel.

A pesar de ello, la directiva parece considerar que se trata de una apuesta necesaria. La intención sería que Erick Gutiérrez tenga continuidad, recupere protagonismo y aumente nuevamente su valor de mercado durante la próxima temporada. De esta manera, cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra, Chivas podría recuperar una parte importante de la inversión realizada, ya sea mediante una venta definitiva a Santos Laguna o despertando el interés de algún otro equipo dispuesto a negociar por sus servicios.

¿Cuándo se hará oficial la salida de Erick Gutiérrez a Santos Laguna?

Las señales de que la operación se encuentra muy avanzada son cada vez más evidentes. Erick Gutiérrez no viajó con Chivas a la pretemporada que el equipo realiza en Isla de Navidad, manteniéndose completamente fuera de los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026. Por ello, todo apunta a que únicamente faltan algunos detalles administrativos y contractuales para que el movimiento pueda hacerse oficial. Si no surge ningún contratiempo de último momento, la confirmación de su llegada a Santos Laguna podría producirse en los próximos días.