Chivas confirma fallecimiento de Guillermo el “Tigre” Sepúlveda, una de sus máximas leyendas

Las Chivas de Guadalajara sorprendieron este miércoles al dar a conocer el sensible fallecimiento de una de sus leyendas, Guillermo el “Tigre” Sepúlveda a la edad de 86 años, quien fuera uno de los integrantes del campeonísimo y más acérrimos adversarios del América.

A través de su cuenta de Twitter, el Rebaño Sagrado envió sus más sinceras condolencia para la familia del famoso “Tigre”, un zaguero férreo y quien se consagró como uno de los futbolistas más ganadores con la camiseta rojiblanca, al formar parte del club tapatío de 1952 a 1966, logrando seis títulos de liga y también formó parte de la Selección Mexicana en los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

“Con profunda tristeza nos unimos a la pena de familiares y amigos de Guillermo ‘Tigre' Sepúlveda por su lamentable fallecimiento. Lo recordaremos siempre con mucho cariño por su personalidad, entrega y la gran historia que construyó con nuestros colores”, publicó Chivas en su cuenta de la famosa red social.

¿Quién era Guillermo el "Tigre" Sepúlveda?

Guillermo Sepúlveda Rodríguez, legendario defensor de las Chivas de Guadalajara, fue uno de los precursores del Clásico Nacional del futbol mexicano al ahondar en la rivalidad con el club América tras dedicarles la mítica e inolvidable frase: "con esta tienen, hijos de la chin…", luego de imponerse sobre los azulcremas en el Campeón de Campeones de 1965. Por tal motivo, hoy recordamos la ilustre trayectoria de un ídolo: El "Tigre" Sepúlveda.

El portentoso central del Club Deportivo Guadalajara, conocido como el "Tigre" en su época de futbolista profesional activo debido a su garra y entrega dentro de la cancha, nació el 29 de noviembre de 1934 en la Perla Tapatía y debutó como profesional en 1951 con apenas de 17 años de edad y disfrutó de una exitosa trayectoria de 15 años en el redil hasta 1966, en los que obtuvo siete títulos y fue integrante del "Campeonísimo". Además, con la selección mexicana asistió a dos ediciones de las Copas del Mundo: Suecia 58 y Chile 62. Se retiró de manera oficial como profesional en 1969 con el desaparecido Club Oro de Jalisco.

Durante el 2020 se cumplieron 55 años de una de las primeras anécdotas que, de cierta forma, iniciaron la histórica rivalidad entre las Chivas y el América: el día en que el "Tigre" Sepulveda lanzó su camiseta al banquillo de las Águilas gritando fuertes epítetos que acrecentaron la hostilidad ya existente entonces entre ambos equipos y de la que se inmortalizó una frase: "con esta tienen, hijos de la chin…".

La rivalidad del "Tigre" con el América

El 25 de abril de 1965 en el antiguo Estadio Olímpico de México, se definió al Campeón de Campeones de esa temporada entre el Club Deportivo Guadalajara y el América. Como era de esperarse, el duelo fue sumamente friccionado, y en uno de aquellos choques, el "Tigre" Sepúlveda fue expulsado tras terminar una jugada a golpes con Alfonso Portugal. La sentencia al jugador de las Chivas calentó aún más los ánimos dentro de la cancha, y en su camino a los vestidores, el espigado y portentoso defensor realizó una acción que pasaría a la historia como el inicio de una eterna rivalidad -como ahora la conocemos- entre ambas escuadras.

El "Tigre" Sepúlveda, golpeado, transpirado y furioso, no encontró en aquella ocasión un mejor desahogo que lanzar su camiseta a la banca de los azulcrema y espetar: "con esta tienen, hijos de la chin…". En 2018, durante una entrevista con El Informador, el legendario defensor aseguró que "en ese momento sentí que era buena idea y pues todos lo siguen recordando, señal de que fue importante. Lo volvería a hacer". Lo que pasa dentro de la cancha no siempre se queda allí y así lo refirió Sepúlveda, quien nunca superó aquel altercado con el jugador del América, luego de señalar que "jamás platicamos fuera de la cancha, nos caíamos gordos, por lo menos a mí me caía muy mal. Él tenía el defecto de ser hocicón y creído, eso siempre lo voy a sacar a la luz. No nos podíamos ni ver y qué bueno, no me hubiera gustado ser amigo de una persona como él, éramos tan diferentes".

La cuenta en Twitter dedicada a la historia y estadísticas de los tapatíos @Datos_Chivas nos regaló una hermosa línea histórica de su extraordinaria carrera con la playera rojiblanca.

En aquel entonces (1965) ya la rivalidad entre el América y las Chivas era notoria, y así lo recordó el "Tigre" Sepúlveda en esa entrevista de 2018 con El Informador, al considerar a las Águilas como su principal enemigo tras revelar que "siempre que ellos jugaban contra nosotros había burlas y cosas muy desagradables, cosas no dignas de un partido de futbol. Todo eso, en lo personal, me dolía mucho, por eso a cada rato me peleaba" y agregó que "ellos se querían burlar de nosotros y eso era imposible. ¿Quién se podría burlar del mejor equipo de México, de toda la historia? ¿Con qué derecho se burlaban? Hubiera sido mejor respetarnos". Más que su solidez e ímpetu como defensor, Guillermo Sepúlveda pasó a la historia por su mítica frase, esa que cada mes de abril renace para recordar una de las situaciones más representativas de la fricción que hasta el día de hoy arrastran chivahermanos y americanistas.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 29 de noviembre de 1934 en el barrio de Mezquitan.



A los 12 años fue campeón de frontón a mano pic.twitter.com/Tr2scfBGnq — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 28, 2020

Inició jugando futbol con el Sutaj, junto con Mellone Gutiérrez y Chava Reyes. Tras pasar por la Selección Jalisco llegó al Rebaño.



Debutó en la campaña 1953-54, 17 de enero de 1954.



Fue hasta la campaña 1954-55 que fue titular. pic.twitter.com/DDSeST9kBd — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 28, 2020

En la campaña 1961-62, el domingo 27 de agosto en el Estadio Jalisco en un duelo ante Toluca, se resintió de un golpe que sufrió ante León.



Arrastraba una pierna y en el segundo tiempo lo pasaron al ataque, consiguió un gol de palomita al minuto 58. Al final Chivas ganó 2-0. pic.twitter.com/9zzvNYTXcw — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 28, 2020

Inolvidable su frase ante América en el Campeón de Campeones de 1965:



"Con esta tienen..." pic.twitter.com/sqz5M3b2Mq — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 28, 2020

Genio y figura...



"Se te olvida" pic.twitter.com/bZ9YHsDPcB — Datos Chivas (@DATOS_CHIVAS) March 28, 2020