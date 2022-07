Periodista anuncia por Chivas la baja de Ricardo Peláez y no estará esta semana en Verde Valle ¿Quién presentará a Santiago Ormeño como refuerzo del Guadalajara?

Un reconocido periodista tapatío anunció este miércoles la baja que causará el director deportivo de las Chivas de Guadalajara: Ricardo Peláez, durante lo que resta de esta semana en las oficinas de Verde Valle y las cuentas oficiales de la institución apenas repostearon la publicación en redes sociales con un escueto mensaje, pero más allá de eso, ¿quién será el encargado de presentar al delantero Santiago Ormeño como refuerzo del Torneo Apertura 2022? ¡Oh, wait!

El primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este miércoles con otra exigente sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para seguir con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2022 de Liga MX, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato y acabar con el pésimo arranque.

Las Chivas, entrenadas por Ricardo Cadena, atraviesan un pésimo comienzo de semestre en este Apertura 2022 tras sumar sólo un punto de seis que disputaron como anfitrión. Una situación que ya habría sido, analizada, evaluada y adelantada por el alto mando deportivo del Guadalajara, que hasta tendría una propuesta para su reemplazante en el banquillo, en caso de extenderse esta crisis de resultados.

La directiva deportiva rojiblanca, que lidera Ricardo Peláez, ha trabajando incesantemente en este mercado de pases, pero de forma infructuosa al no poder concretar la cesión del volante Orbelín Pineda con el Celta de Vigo y ahora, la postergación del intercambio que les dejaría al urgido delantero por el cuerpo técnico: Santiago Ormeño, para enviar al desterrado Javier Eduardo López a los Tuzos de Pachuca. Pero la negociación se pausó por la negativa de Chofis de irse a la Bella Airosa.

El restraso del intercambio de Ormeño a Chivas causa alarma en Chivas

El dirigente rojiblancos no aguantó más tanto revés y retraso en sus negociaciones, por lo que se realizó una cirugía que tenía pendiente, pero el anuncio oficial no llegó de las cuentas certificadas del Rebaño Sagrado en las redes sociales, sino de la publicación personal de un periodista tapatío y que causó mucha suspicacia mediática.

Peláez anunció el revés en la negociación por Pineda a Marca Claro en exclusiva

José María Garrido, más conocido como Chema y estelar reportero de Marca Claro, adelantó este miércoles que "Ricardo Peláez fue operado de la rodilla derecha, situación que lo mantendrá en recuperación y no podrá acompañar a las Chivas en sus entrenamientos en Verde Valle". El usuario oficial del Guadalajara solo reposteó la información y deseó: "Pronta recuperación mi Ricardo Peláez, hoy necesitamos de todos". Entonces, ¿quién será el encargado entonces de presentar a Santiago Ormeño como refuerzo o es que Chofis se salió con la suya y no se dará o al menos no será esta semana? ¡Wey, ya! ¡Cuánta incertidumbre!

Así se dio el anuncio oficial de la baja de Ricardo Peláez (Twitter)

