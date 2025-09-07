Las Chivas de Guadalajara aprovecharán el receso por fecha FIFA para disputar un amistoso en suelo estadounidense ante León, rival contra el que ya se vio las caras en su debut por el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado intentará sacar rédito de este juego en la previa al Clásico Nacional ante América.
Para este encuentro, el entrenador Gabriel Milito no podrá contar con varios elementos del primer equipo por culpa de las convocatorias a la Selección Mexicana. De esta manera, podrá dar rodaje a otros jugadores que no traen tantos minutos en lo que va del semestre.
Alineación de Chivas vs. León
- Óscar Whalley
- Alan Mozo
- Diego Campillo
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Fernando González
- Érick Gutiérrez
- Efraín Álvarez
- Cade Cowell
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de León vs. Chivas
- Óscar García
- Sebastián Santos
- Stiven Barreiro
- Paul Bellón
- Salvador Reyes
- Nicolás Fonseca
- Rodrigo Echeverría
- Jordi Cortizo
- Fernando Beltrán
- Emliano Rigoni
- José Alvarado
- DT: Eduardo Berizzo