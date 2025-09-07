Las Chivas de Guadalajara aprovecharán el receso por fecha FIFA para disputar un partido amistoso en Estados Unidos, ante León. El Rebaño no ha tenido un buen inicio desde los resultados en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero aún así hay convencimiento en que los resultados ya llegarán de la mano de Gabriel Milito.

El entrenador argentino no podrá contar con varios elementos para el amistoso ante la Fiera, debido a las respectivas convocatorias de sus jugadores a la Selección Mexicana. Con este panorama, algunos futbolistas se jugarían una de las últimas chances para intentar deslumbrar al cuerpo técnico.

Armando González habló antes del amistoso

La Hormiga, Armando González, platicó con Chivas TV sobre cómo encaran este duelo de preparación justo antes del Clásico Nacional: “Estos partidos, por más que sean amistosos, nos ayudan mucho para seguir mejorando y puliendo los detalles que hemos tenido y llegar de mejor forma a cuando se reanude la Liga. “Vamos partido a partido, tenemos una cita con León en donde puliremos cosas, trabajaremos cosas y ya iremos de cara a la semana del Clásico Nacional“.

Ramón Morales da ultimátum a Gabriel Milito

Un gran ídolo rojiblanco como lo es Ramón Morales se refirió a la actualidad del Guadalajara y consideró que Gabriel Milito se juega mucho en el Clásico Nacional: “El entrenador que en este momento está en el Guadalajara no solo llega en el presente, también lo que vienes arrastrando del pasado, entiendo que llega con poco tiempo, que no ha tenido tan malos partidos, pero si no ganas, el pasado llega y te pega, la gente tiene memoria, recuerda; creo que si llega a perder con el América es muy tambaleante, estaría en la tablita como para un cambio de entrenador”, opinó el exjugador en TUDN.

Derrota del Tapatío ante la Jaiba Brava

Por la jornada 6 de la Liga de Expansión MX, Tapatío cayó por 2-1 en su visita a la Jaiba Brava. Los dirigidos por Arturo Ortega llegaban entre los primeros puestos, pero sumaron su segunda derrota en el certamen. El tanto rojiblanco fue obra de Daniel Villaseca. El Filial cayó al cuarto lugar y volverá a ver acción el próximo sábado visitando a Tlaxcala.