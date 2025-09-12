A pocas horas para un nuevo Clásico Nacional, Armando González, exjugador de Chivas y padre de la Hormiga, compartió su mirada sobre el presente del Rebaño Sagrado y el camino que ha recorrido su hijo dentro del Guadalajara. Con un historial que lo vincula directamente a la institución, el autor de un recordado golazo ante el América también observa con atención el desempeño del equipo.

Sobre la Hormiga, el orgullo es evidente. “Muy contento. Es un chavo que es super profesional. De todos los jugadores que yo tuve como compañeros y después que me ha tocado dirigir, creo que él está a la par de los más profesionales, por lo dedicado que está”, destacó sobre el momento de su hijo, titular en Chivas y recientemente convocado a la Selección Mexicana.

“Mandín” resaltó que el recorrido y el trabajo constante de la Hormiga desde que llegó a Chivas con edad de Sub-15: “Yo creo que todo lo que hasta hoy ha conseguido Hormiga, es en base a todo su esfuerzo. Esto apenas empieza para él y yo creo que va a llegar mucho muy lejos”.

¿Cómo ve Armando González padre a las Chivas de Gabriel Milito?

Con respecto al momento que atraviesa el Rebaño bajo la conducción de Gabriel Milito, González valoró el estilo y la gestión del grupo que hace el entrenador argentino: “Claro, claro que me gusta, me gusta la propuesta, me gusta la personalidad que tiene Milito, me gusta cómo se ve que maneja el grupo”, señaló.

De cara al Clásico Nacional, el padre de la Hormiga espera que el Rebaño sume un resultado positivo que lo ayude a consolidar su estilo: “Esperemos que ahora en el clásico sea un buen resultado para que empiecen a sumar como merecen después de como han estado jugando”, concluyó.