Los resultados de este viernes en la Liga MX favorecieron a Chivas en su pelea por un lugar en la Liguilla directa. El Rebaño se mantiene en la novena posición con 17 puntos, pero está a solo tres unidades de Xolos, que ocupa el sexto lugar, el último que da acceso directo a la Fiesta Grande.

Durante la jornada de anoche, Puebla venció 4-3 a Xolos en un partido lleno de emociones y goles. Más allá del espectáculo, el resultado benefició directamente al Guadalajara, ya que el equipo fronterizo no logró despegarse en la tabla y sigue con una ventaja mínima de tres puntos sobre los tapatíos.

Chivas buscará subir en la Tabla General esta noche.

Eso sí, aunque Chivas podría igualar en puntos a Xolos si vence a Mazatlán este sábado en el Estadio Akron, la diferencia de goles seguiría favoreciendo al conjunto de Tijuana, que tiene un +9, mientras que el Rebaño Sagrado al momento se mantiene con 0, siendo necesario golear para reducir esa brecha.

Por ahora, los equipos que se encuentran justo arriba de Chivas son Pachuca y Juárez, que se enfrentarán hoy mismo. Lo ideal para el Rebaño sería un empate para que sumen lo menos posible, pero sin importar el resultado, uno de ellos dejará puntos en el camino, lo cual podría abrir aún más la puerta para escalar posiciones.

Chivas tendrá 9 puntos en disputa esta semana y tiene posibilidades de ganarlos todos

Tras el duelo frente a Mazatlán, Chivas tendrá una semana clave: visitará a Querétaro a media semana y cerrará enfrentando al Atlas en el Clásico Tapatío. Una seguidilla que podría significar hasta 9 puntos vitales en su intento por meterse de lleno en la pelea por la Liguilla directa.