Fernando Gago sigue siendo uno de los exdirectores técnicos más polémicos en la historia reciente de Chivas. Su salida del Guadalajara para marcharse a Boca Juniors provocó una ruptura total con gran parte de la afición rojiblanca, una relación que nunca logró recomponerse. Sin embargo, más allá de cualquier diferencia deportiva, las noticias que surgieron en torno al estratega argentino durante las últimas horas generaron preocupación entre aficionados y medios de comunicación en Chile, Argentina y México.

Todo comenzó después de que la Universidad de Chile derrotara este jueves a O’Higgins en un importante compromiso del futbol chileno. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, varios periodistas notaron que Gago lucía incómodo físicamente, realizando gestos de dolor en distintos momentos e incluso mostrando dificultades al levantarse de su asiento. Horas después, su ausencia en el entrenamiento del viernes incrementó las especulaciones y encendió las alarmas alrededor de su estado de salud.

Ante los rumores, la Universidad de Chile decidió emitir un comunicado oficial para aclarar la situación. El club confirmó que Fernando Gago fue sometido a estudios cardiovasculares, motivo por el cual no estuvo presente en la práctica del equipo. No obstante, la institución también precisó que el entrenador “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, enviando un mensaje de tranquilidad a quienes estaban preocupados por su estado físico.

Y es que la preocupación no era menor. Los visibles gestos de molestia durante la conferencia de prensa y su posterior ausencia en el entrenamiento llevaron a parte de la prensa chilena a especular con la posibilidad de una situación médica más delicada. Sin embargo, la información compartida por el club parece indicar que no existe un problema de gravedad y que, salvo alguna indicación médica adicional, Fernando Gago podría reincorporarse pronto a sus actividades habituales al frente de la Universidad de Chile.

Fernando Gago parece haberse cerrado todas las puertas en el futbol mexicano

Más allá de la situación médica, todo parece indicar que Fernando Gago tiene muy complicado regresar al futbol mexicano en el futuro cercano. Su salida de Chivas dejó una huella negativa en gran parte de la afición y de distintos sectores del entorno futbolístico nacional, especialmente por la percepción de que abandonó el proyecto rojiblanco para marcharse a Boca Juniors. Además, su posterior etapa con Necaxa tampoco ayudó a reconstruir su imagen dentro de la Liga MX, luego de que el equipo atravesara un periodo complicado en resultados. Por ello, al menos por ahora, luce poco probable que algún club mexicano apueste nuevamente por el entrenador argentino.