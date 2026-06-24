Chivas continúa trabajando intensamente en Isla de Navidad como parte de su preparación para el Apertura 2026, torneo al que llegará con la obligación de pelear por el título después de lo mostrado en los últimos semestres bajo el mando de Gabriel Milito. El Guadalajara busca afinar tanto el aspecto físico como el futbolístico durante estas semanas, consciente de que arrancará la competencia con una de las pruebas más exigentes posibles al enfrentarse a Toluca en la Jornada 1, un rival que también parte entre los principales candidatos al campeonato.

Fernando González es de los hombres de confianza para Milito.

Por ello, fiel a la filosofía que ha caracterizado al entrenador argentino desde su llegada al club, la pretemporada ha comenzado con sesiones físicas de alta exigencia. Sin embargo, lejos de generar molestias dentro del plantel, los jugadores entienden que este trabajo puede convertirse en una ventaja competitiva a lo largo del semestre. Así lo dejó ver Fernando González, uno de los capitanes del equipo, quien destacó la importancia de construir una base física sólida antes del inicio del torneo.

En entrevista para las redes sociales de Chivas, el Oso reconoció que los primeros días de trabajo han sido especialmente demandantes. Aun así, explicó que el objetivo es claro: “tener gasolina para todo el torneo” y así responder a la intensidad que Gabriel Milito exige en cada partido. El mediocampista señaló que el grupo trabaja para crecer tanto en el aspecto individual como en el colectivo, dejando claro que la intención es elevar todavía más el nivel mostrado durante la campaña anterior.

González también aseguró que desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco la exigencia interna ha aumentado constantemente y que el equipo ha aprendido a “subir la vara” temporada tras temporada. Según explicó, el plantel tiene una enorme hambre de conseguir logros importantes y conquistar títulos, pero entiende que la mejor manera de alcanzarlos es enfocándose en cada paso del proceso. Por ello, en este momento toda la atención está puesta en completar una pretemporada exitosa que les permita llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

Fernando González quiere aumentar su cuota goleadora en el Apertura 2026

Durante la misma charla, Fernando González también habló sobre sus metas personales para el próximo semestre. El mediocampista dejó claro que su primera misión será mantener una competencia interna de alto nivel y conservar un lugar dentro del once titular. Sin embargo, sorprendió al revelar que también se ha fijado un objetivo ofensivo para la próxima campaña, pues desea incrementar su cantidad de goles. Aunque su perfil está mucho más orientado a la recuperación de balón y al equilibrio defensivo, el Oso considera que puede aportar más en el último tercio del campo y convertirse en una herramienta adicional para el ataque rojiblanco.