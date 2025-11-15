La Selección Mexicana Sub-17 se tomó revancha de las recientes derrotas ante la Selección Argentina y eliminó a la Albiceleste del Mundial 2025. El Tri ya está en los octavos de final, donde enfrentará a Portugal con el objetivo de avanzar en el certamen y por qué no, obtener el tercer título en la categoría.

Así como ahora hay dos elementos de Chivas en la plantilla del Sub-17 (Jhonnatan Grajales y Gael García), en las anteriores consagraciones también hubo participación rojiblanca. Sergio Arias fue el portero titular de México en el Mundial de Perú 2005, donde el Tri levantó su primera estrella.

Sergio Arias en un amistoso disputado en California, entre Chivas y Chivas USA (Getty Images)

Aquel logro sirvió para que “Mochis” fuera considerado por muchos como el futuro de la portería del Guadalajara, pero curiosamente, el guardameta nunca llegó ni a debutar con el primer equipo de Chivas. Así y todo, fue el suplente en la final de la Copa Libertadores 2010 ante Inter de Porto Alegre.

Las oportunidades nunca llegaron para el campeón mundial, que decidió iniciar un periplo en busca de otras oportunidades, mayormente en clubes de la Liga de Expansión. Arias pasó por las filas de Chivas USA, Dorados, Tapatío, Irapuato, Alebrijes, Coras de Tepic, Venados, Lobos BUAP y Cimarrones.

El regreso con Tapatío como entrenador de porteros

Si bien en Chivas no pudo trascender por tener otros grandes porteros por delante, como Oswaldo Sánchez, Alfredo Talavera y Luis Michel, Arias regresó a la que fuera su casa, esta vez como entrenador de porteros del Tapatío: “Gracias a Dios estoy aquí ahorita otra vez, en mi casa que es Chivas. Muy contento y orgulloso de pertenecer a la mejor institución de México”, señaló este año en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.