Chivas venció por 0-2 a Puebla y sumó tres puntos de oro. Gabriel Milito platicó en conferencia de prensa y aseguró: “Era difícil poder jugar el partido. En el día de hoy vimos cómo fue el correr de los minutos y cómo fue empeorando el estado del campo de juego. No eran las mejores condiciones, pero teníamos que resolver el partido de todas maneras“.

“Fuimos muy contundentes. El inicio del primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo sostuvimos muy bien el resultado. Quizás nos faltó conectar cuatro, cinco o seis pases para poder hacer transiciones y generar más llegadas al arco rival”, agregó el Mariscal.

Milito empieza a aumentar su espalda en Chivas a fuerza de dos triunfos consecutivos, lo que le da más autoridad. “Estuvimos fuertes, estuvimos sólidos y demostramos carácter pese al estado del campo. Nosotros sabemos que ganar en este tramo final es indispensable para las pretensiones que tenemos”, analizó.

“Había muchos jugadores cansados. Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos. Hay que agregar el estado del campo de juego, que estaba muy pesado y, por supuesto, el esfuerzo aumenta. Aparece la sobrecarga en los jugadores“, enfatizó el DT sobre la situación física de sus dirigidos.

Gabriel Milito reveló que Bryan González salió por lesión

“El Cotorro salió por una lesión producto también del estado del campo, porque se dobló el tobillo solo. Necesitábamos refrescar el equipo. Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande y hoy, una vez más, había que hacerlo y lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar”, explicó Gabriel Milito. Bryan González fue sustituido en el entretiempo.

“Nos gusta mucho tener el control del partido con la pelota, pero como estaba hoy el campo había que tener un juego más directo, poner la pelota en su campo. Había movimientos ya preestablecidos para poder hacerlo. Nos fuimos adaptando a las circunstancias del partido y al resultado favorable”, concluyó.