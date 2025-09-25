Chivas ya emprendió el viaje para volver a tener acción por la Liga MX cuando enfrente a Puebla por la jornada 11 del Apertura 2025. Previo al duelo en el Estadio Cuauhtémoc, Hernán Cristante, entrenador de la Franja, advirtió a jugadores y afición al comentar que van a llegar varios chivahermanos a acompañar al Rebaño Sagrado, por lo que necesitan que hagan sentir la localía al conjunto de la Perla Tapatía.

El equipo rojiblanco viene de lograr una importante victoria ante Necaxa, encuentro en el que saldó una deuda pendiente con Fernando Gago. A su vez, los tres puntos logrados en el Estadio Akron sirvieron para acercarse a los puestos de Play-in debido a que se encuentra en la undécima posición con 11 unidades, a un punto de León.

En medio de este contexto, Chivas viaja a visitar a Puebla con 21 jugadores para volver a sumar de a una victoria. Enfrente se encuentra una Franja de Hernán Cristante que aún no ganó desde que llegó, por lo que le exigió a jugadores y afición poblana hacer pesar la localía porque considera que van a llegar miles de chivahermanos al Estadio Cuauthémoc.

“Sé que va a venir mucha gente de Chivas, eso es inevitable, pero nos tenemos que hacer sentir más. De adentro, de la cancha hacia afuera y de afuera hacia adentro también. Que vengan, que apoyen. Sé que son momentos complicados, pero los chicos necesitan el valor de la gente afuera. Nos tenemos que hacer sentir más en casa”, expresó el técnico sudamericano en conferencia de prensa tras perder ante Pachuca. Y agregó: “No hay que pensar en no perder, hay que pensar en ganar”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.