Chivas logró rescatar un partido que estaba perdido debido a que pasó de perder 3-0 a empatarle en el último minuto a Tijuana. Para lograr este resultado fue clave Raúl Rangel porque atajó un penal en el primer tiempo que pudo haber sepultado al conjunto rojiblanco. Lo que no se vio fue la toma desde las gradas en el Estadio Caliente.

El Rebaño Sagrado se encuentra en pleno descanso luego de lo vivido en el Estadio Caliente donde pasó de estar muerto a revivir en menos de 30 minutos. Armando González volvió a mostrar que está encendido, Efraín Álvarez dio una nueva pizca de su calidad y Roberto Alvarado anotó un golazo para volver a marcar que quiere volver.

En medio de este contexto fue clave Raúl Rangel en el primer tiempo debido a que logró atajar un penal que pudo haber significado el 3-0 en el primero 45 minutos. Sin embargo, el Tala, cuál Dibu Martínez, le habló, se movió y con sus pies le atajó el tiro a un Adonis Preciado que decidió lanzarlo al medio.

Lo que nadie vio fue la toma que se hizo viral desde las gradas del Estadio Caliente en donde algunos aficionados afirman que se mueve como lo hacía Oswaldo Sánchez. A su vez, se ve con claridad como lo espera el Tala hasta el último minuto a Preciado para tirarse y lograr detener su tiro con el tren inferior.

¿Cuándo volverá a ver acción Chivas en la Liga MX?

Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.