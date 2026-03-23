Lo que vivió Chivas ante Rayados de Monterrey dejó mucha tela para cortar debido a que el Guadalajara pasó de ganar por tres goles de diferencia a uno porque Raúl Rangel atajó un penal de último. Con el correr de las horas no paran de surgir videos de lo que sucedía en el campo de juego. Uno que no mostró la transmisión es el de Ricardo Chávez ya que quiso llevar adelante una cábala y no le salió cuando Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima.

El Guadalajara no paró de anotar golazo en el Gigante de Acero debido a que apretó como nunca para que Armando González recibe solo y anote el 1-0 tras definir de la mejor manera. En el segundo tiempo aparecieron José Castillo y Bryan González con dos brutales anotaciones de larga distancia para que sea una fiesta.

Sin embargo, Chivas dejó vivo a Rayados de Monterrey y llegaron dos anotaciones con centros pasados en la zona que defiende el Cotorro. Es más, el lateral izquierdo cometió el penal que Uros Djurdjevic falló ante la increíble atajada de Raúl Rangel.

Chivas sufrió ante Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión no mostró fue la cábala que intentó llevar adelante Ricardo Chávez, quien minutos antes de la ejecución de Djurdjevic se dio vuelta. Lo gracioso sucede cuando se da vuelta y festeja porque se confundió los gritos de una afición de Chivas que colmó el Gigante de Acero.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.