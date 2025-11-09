La fase regular del Apertura 2025 llegó a su fin y las Chivas de Guadalajara cumplieron con el objetivo de clasificar de manera directa a la Liguilla. El Rebaño se enfrentará a Cruz Azul con la confianza en alza después de haber ganado siete de sus últimos ocho partidos.
El trabajo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara ha sido ilusionante, ya que aún cuando el equipo no conseguía los resultados esperados, se veía una idea de juego y un funcionamiento interesante. El estratega argentino también tuvo que hacer frente a varias lesiones y por eso fue clave tener mayor profundidad de plantilla.
De hecho, el impacto positivo de los refuerzos queda a la vista si se mira la tabla de jugadores que más minutos tuvieron en la fase regular: los cuatro fichajes integran el TOP10, liderado, claro está, por Raúl Rangel. El Tala no se perdió ningún partido y completó los 1530 minutos.
Detrás del portero rojiblanco quedó Bryan González (1424), un fichaje que ha sido más que positivo para el Rebaño, mientras que Luis Romo (1422) completó el podio. De no ser por su expulsión ante Pachuca, el experimentado futbolista habría podido disputar todos los partidos.
Diego Campillo y Armando González completan los primeros cinco lugares, con la salvedad de que el defensor central también cayó lesionado sobre el final del torneo. Y la Hormiga vaya si aprovechó la confianza, pues terminó como campeón de goleo con 12 anotaciones, junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).
El TOP10 de Chivas con más minutos en el Apertura 2025
- Raúl Rangel – 1530
- Bryan González – 1424
- Luis Romo – 1422
- Diego Campillo – 1145
- Armando González – 1127
- José Castillo – 1111
- Efraín Álvarez – 1047
- Santiago Sandoval – 890
- Omar Govea – 860
- Richard Ledezma – 824
Piojo, Guti, Mozo, Tiba, Chicha y Pulido, fuera del TOP10
Otro aspecto interesante fue la confianza que Gabriel Milito depositó en algunos jugadores jóvenes, como el caso de Santiago Sandoval. De hecho, ya sea por lesiones o decisiones técnicas, varios referentes de la plantilla no sumaron tantos minutos como se esperaba. A continuación, el listado completo de minutos en la plantilla de Chivas en el Apertura 2025.
11. Fernando González – 824
12. Roberto Alvarado – 806
13. Erick Gutierrez – 659
14. Daniel Aguirre – 554
15. Cade Cowell – 489
16. Miguel Tapias – 447
17. Gilberto Sepúlveda – 444
18. Miguel Gómez – 367
19. Alan Pulido – 249
20. Hugo Camberos – 142
21. Alan Mozo – 139
22. Chicharito Hernández – 117
23. Teun Wilke – 93
24. Yael Padilla – 37
25. Isaac Brizuela – 22
26. Samir Inda – 6