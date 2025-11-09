La fase regular del Apertura 2025 llegó a su fin y las Chivas de Guadalajara cumplieron con el objetivo de clasificar de manera directa a la Liguilla. El Rebaño se enfrentará a Cruz Azul con la confianza en alza después de haber ganado siete de sus últimos ocho partidos.

El trabajo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara ha sido ilusionante, ya que aún cuando el equipo no conseguía los resultados esperados, se veía una idea de juego y un funcionamiento interesante. El estratega argentino también tuvo que hacer frente a varias lesiones y por eso fue clave tener mayor profundidad de plantilla.

Romo y Tala Rangel fueron de los jugadores con más participación en el Apertura 2025 de la Liga MX (Imago7)

De hecho, el impacto positivo de los refuerzos queda a la vista si se mira la tabla de jugadores que más minutos tuvieron en la fase regular: los cuatro fichajes integran el TOP10, liderado, claro está, por Raúl Rangel. El Tala no se perdió ningún partido y completó los 1530 minutos.

Detrás del portero rojiblanco quedó Bryan González (1424), un fichaje que ha sido más que positivo para el Rebaño, mientras que Luis Romo (1422) completó el podio. De no ser por su expulsión ante Pachuca, el experimentado futbolista habría podido disputar todos los partidos.

Diego Campillo y Armando González completan los primeros cinco lugares, con la salvedad de que el defensor central también cayó lesionado sobre el final del torneo. Y la Hormiga vaya si aprovechó la confianza, pues terminó como campeón de goleo con 12 anotaciones, junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).

El TOP10 de Chivas con más minutos en el Apertura 2025

Raúl Rangel – 1530 Bryan González – 1424 Luis Romo – 1422 Diego Campillo – 1145 Armando González – 1127 José Castillo – 1111 Efraín Álvarez – 1047 Santiago Sandoval – 890 Omar Govea – 860 Richard Ledezma – 824

Piojo, Guti, Mozo, Tiba, Chicha y Pulido, fuera del TOP10

Otro aspecto interesante fue la confianza que Gabriel Milito depositó en algunos jugadores jóvenes, como el caso de Santiago Sandoval. De hecho, ya sea por lesiones o decisiones técnicas, varios referentes de la plantilla no sumaron tantos minutos como se esperaba. A continuación, el listado completo de minutos en la plantilla de Chivas en el Apertura 2025.

11. Fernando González – 824

12. Roberto Alvarado – 806

13. Erick Gutierrez – 659

14. Daniel Aguirre – 554

15. Cade Cowell – 489

16. Miguel Tapias – 447

17. Gilberto Sepúlveda – 444

18. Miguel Gómez – 367

19. Alan Pulido – 249

20. Hugo Camberos – 142

21. Alan Mozo – 139

22. Chicharito Hernández – 117

23. Teun Wilke – 93

24. Yael Padilla – 37

25. Isaac Brizuela – 22

26. Samir Inda – 6