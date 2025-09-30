Chivas viene de superar a Puebla en un partido muy complicado por el estado del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc. Por otro lado, el Guadalajara enfrenta el domingo a Pumas en un partido clave debido a que es un duelo directo para mantenerse afianzado en la zona de reclasificación a la Liguilla.

Del otro lado de la vereda llegan unos Universitarios muy golpeados ya que no pudieron superar a América en el Clásico Capitalino. Tras la derrota contra los azulcremas, Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez, envió un mensaje al vestidor al marcar sobre los puntos que debían mejorar para el juego contra el Guadalajara.

“Me parece que en el torneo que merecíamos un poco más, habíamos fallado la contundencia. Pero en el futbol no es de merecer, sino que es de hacer. Sin duda que nosotros tenemos que mejorar lo defensivo. También lo mental un poco porque creo que en los dos últimos segundos tiempos no han sido lo mejor como esperamos”, expresó.

Cabe destacar que Pumas para el duelo contra Chivas sufrirá una baja sensible debido a que no podrá contar con una pieza importante del equipo. Se trata de Efraín Juárez, quien fue expulsado por insultar a los árbitros en la derrota contra América.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrán casi una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.