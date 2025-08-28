Las Chivas de Guadalajara han tenido un irregular comienzo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con apenas una victoria, un empate y tres derrotas, el Rebaño Sagrado es consciente de que debe comenzar a ganar para acercarse a los primeros puestos, algo que prometía en su momento gracias a la buena pretemporada realizada.

Se viene un encuentro clave para el conjunto rojiblanco. Mientras la presión crece sobre Gabriel Milito, el Guadalajara recibirá este sábado al Cruz Azul en el Estadio Akron, por la Jornada 7. A partir de allí comenzará el receso por fecha FIFA y el Rebaño volverá a la actividad nada menos que en el Clásico Nacional frente al América.

La autocrítica de Gilberto Sepúlveda

En diálogo con Telemundo, el defensor central de Chivas, Gilberto Sepúlveda, se refirió al momento que atraviesa el Guadalajara pero eligió no poner excusas: “Claro que hay un proceso de adaptación, pero en ningún momento es motivo para no dar resultados, eso es responsabilidad de nosotros que debemos de asumir para adaptarnos lo más rápido posible a la idea del juego que trae el técnico y dar resultados. No es como que hay que tener paciencia, somos profesionales y tenemos que dar resultados desde ya”, argumentó el zaguero.

¿Chicharito piensa en el retiro?

Es sabido que Chicharito Hernández está teniendo un semestre muy difícil, afuera de los campos por problemas físicos, cuestionado por su falta de gol y por polémicas innecesarias que ha montado en redes sociales. De acuerdo al portal W Deportes, en el entorno del futbolista ya se habla sobre un pronto retiro. Cabe recordar que su contrato con el Rebaño expira en diciembre de este año.

Lorenzo Faravelli llenó de elogios a Chivas

En la previa al duelo de este sábado, Lorenzo Faravelli, referente de Cruz Azul, opinó sobre el Guadalajara: “Me parece que Chivas está en el inicio de un proceso nuevo, con un entrenador de mucho recorrido, con un modelo superclaro, que lo ha plasmado en sus equipos anteriores, que seguramente si tiene el tiempo lo va a plasmar en Chivas más tarde o más temprano ese equipo va a tener resultados. Está teniendo buen funcionamiento, me parece que tiene menos puntos de lo que se merece. Vamos a jugar con un rival muy bueno, que a mi criterio es uno de los que mejor jugó en estas seis fechas y que no obtuvo los resultados que merecía”.