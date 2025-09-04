Las Chivas de Guadalajara afrontan el receso por fecha FIFA, luego de un turbulento inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con una victoria, un empate y cuatro derrotas, el Rebaño Sagrado se encuentra en los últimos lugares de la tabla. El entrenador Gabriel Milito todavía tiene crédito porque es cierto que su equipo ha merecido mejor suerte.

El Guadalajara jugará este fin de semana un amistoso en suelo estadounidense, para medirse ante León, y en su regreso deberá enfrentar nada menos que al América en una nueva edición del Clásico Nacional. Por eso los próximos compromisos pueden ser decisivos para el semestre rojiblanco.

Gabriel Milito pierde confianza en Alan Mozo

Desde que se incorporó al Guadalajara, el lateral derecho Alan Mozo ha sido prácticamente un titular indiscutido, pero esa situación ha cambiado con la llegada de Gabriel Milito al banquillo. El estratega supo inclinarse por Richard Ledezma e incluso ante Cruz Azul, en su ausencia, improvisó con Diego Campillo algo recostado sobre ese sector. Para peor, más tarde el que ingresó fue el juvenil Miguel Gómez y no Mozo, que también estaba en la banca.

Víctor Guzmán habló sobre su salida de Chivas

Uno de los referentes que abandonó la plantilla rojiblanca es Víctor Guzmán, quien regresó a las filas del Pachuca. En diálogo con Tuzos TV, el mediocampista dio su versión y apuntó a la directiva por no irle de frente: “De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’.

Alexis Vega jugaba infiltrado en Chivas

En diálogo con Azteca Deportes, el atacante Alexis Vega resaltó su gran momento y recordó su etapa en Chivas confesando que solía jugar infiltrado por el dolor de rodilla: “No me he lesionado para nada desde que llegué a Toluca, me han sabido llevar ahí en Toluca, que fue algo que quizás en Chivas me costó un poco porque a veces me sentía adolorido, pero la obligación y la presión de jugar en Chivas era algo importante. Jugaba infiltrado y con dolor, obviamente así no das el cien por ciento“, contó el Gru.