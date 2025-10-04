Los Pumas de la UNAM siguen acumulando problemas de cara al choque ante Chivas. A las ausencias confirmadas de Guillermo Martínez por lesión y de su técnico Efraín Juárez por suspensión, ahora se suma la incertidumbre en torno a Aaron Ramsey, uno de los refuerzos estelares del torneo, quien también podría perderse el duelo de este domingo en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con información de ESPN, el mediocampista galés ha manifestado molestias musculares durante los entrenamientos previos al partido frente al Rebaño Sagrado, lo que pone en duda su participación. Aunque no se ha confirmado la gravedad de la dolencia, el 10 universitario corre riesgo de no estar disponible justo en un momento en el que su equipo más lo necesita.

Aaron Ramsey sería baja ante Chivas (Imago7)

El caso de Ramsey genera todavía más especulación debido a que recientemente fue convocado por la Selección de Gales. En ese sentido, no está claro si el futbolista se ausentará únicamente por precaución de cara a su compromiso internacional o si se trata de una lesión que realmente lo marginará del Apertura 2025 y también de su seleccionado.

Lo cierto es que, a falta de pocas horas para el duelo ante Chivas, el panorama para Pumas luce cada vez más complicado. Sin su entrenador en el banquillo, sin su goleador disponible y con la posible baja de su principal referente ofensivo en el mediocampo, los Universitarios podrían encarar a los rojiblancos en clara desventaja.

José Juan Macías se enfrenta a Chivas

Otro componente que tendrá el encuentro es la presencia de José Juan Macías en el cuadro universitario. El atacante de 26 años se enfrentará a las Chivas, el equipo con el que se formó y saltó a la fama dentro de la Liga MX, hasta que las lesiones lo obligaron a tener que buscar nuevos rumbos.