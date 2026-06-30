El joven atacante volvió a destacar en los entrenamientos rojiblancos y se llevó buena parte de los comentarios de la afición en redes sociales.

Mientras la atención del futbol mexicano sigue puesta en el Mundial, Chivas continúa preparando el Apertura 2026 en Verde Valle. Tras concluir la concentración en Barra de Navidad, la plantilla rojiblanca retomó los entrenamientos en Verde Valle y el club compartió algunos detalles de la sesión a través de sus redes sociales.

Entre las imágenes publicadas destacó un ejercicio de duelos individuales, donde varios futbolistas mostraron su calidad técnica. Ángel Sepúlveda, por ejemplo, llamó la atención con una elegante definición por encima del portero, pero fue Santiago Sandoval quien terminó llevándose la mayoría de los elogios por parte de los aficionados.

El juvenil rojiblanco protagonizó una jugada en la que exhibió toda su confianza y habilidad en el uno contra uno. Con un cambio de ritmo y un regate preciso, dejó atrás a su marcador antes de definir con calidad para marcar un gol que rápidamente generó reacciones positivas entre los seguidores del Guadalajara.

Los comentarios no tardaron en aparecer. “Qué bien lo hace Santi”, “Lo de Sandoval es impresionante” y “Qué jugada se aventó” fueron algunas de las respuestas que pudieron leerse entre los aficionados, quienes mantienen grandes expectativas sobre uno de los jóvenes que más impacto tuvo durante el último semestre.

Después de convertirse en una de las sorpresas del ciclo de Gabriel Milito y de firmar actuaciones decisivas durante la Liguilla, Sandoval continúa demostrando por qué es uno de los futbolistas más seguidos de la Cantera Rojiblanca. Aún falta para el inicio del torneo, pero el atacante parece decidido a seguir aprovechando cada oportunidad para convencer al cuerpo técnico.

Santiago Sandoval va por el premio al Novato del Año

El buen momento que atraviesa Sandoval también quedó reflejado recientemente en las nominaciones al Balón de Oro de la Liga MX. El atacante fue incluido entre los candidatos al premio de Novato del Año, donde competirá con Brian Gutiérrez. La distinción reconoce el impacto que tuvo durante la temporada y lo confirma como una de las grandes apariciones jóvenes del futbol mexicano en el último año.