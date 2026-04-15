Alan Pulido es un futbolista con un innegable talento que tuvo la dicha de portar la playera de Chivas en un par de ocasiones, en el que sus resultados individuales resultaron completamente contrastantes y que han puesto en duda la forma en la que será recordado en el futuro por la afición rojiblanca.

Su estadía en el Guadalajara, al igual que toda su carrera, siempre estuvo marcada por un factor: dinero.

Hay que recordar que para concretar su fichaje con el Rebaño Sagrado, la directiva que era encabezada por Jorge Vergara y José Luis Higuera tuvo que desembolsar cerca de 15 millones de dólares para poder destrabar la negociación, ya que los tapatíos tuvieron que pagarle a Tigres y al Olympiacos, ya que ambos clubes reclamaban ser los dueños de la carta de Puligol.

Alan Pulido nunca fue el futbolista más disciplinado; sin embargo, durante su primera etapa su compromiso con Chivas era innegable, convirtiéndose en ese delantero que aparecía en momentos cruciales dentro del terreno de juego, convirtiéndose en pieza clave para ganar la Liga MX en el Clausura 2017 y la Concachampions 2018.

Pese a la salida de Matías Almeyda, el tamaulipeco permaneció en el redil y mantuvo un buen nivel futbolístico, logrando su sueño de ser campeón de goleo en el Apertura 2019, pese a que el equipo no vivía un buen momento futbolístico.

Dinero, nuevamente el causante de un conflicto en tribunales

Siendo el entonces campeón de goleo del futbol mexicano, el delantero trató de renegociar el contrato que había renovado unos meses antes, solicitando un incremento salarial, petición que fue rechazada por Ricardo Peláez, quien recién había llegado a la dirección deportiva rojiblanca.

Ante la negativa del club de pagarle más, Alan Pulido habría presionado forzando su salida, en donde la directiva accedió a su deseo y se le decidió buscarle acomodo en otra institución, en donde Sporting Kansas City levantó la mano y se lo llevó.

Sin embargo, el tamaulipeco presentó una denuncia asegurando que la directiva ya encabezada por Amaury Vergara, no le pagó lo que le correspondía por el traspaso al conjunto de la MLS.

“Con toda la transparencia y honestidad, Alan Pulido tiene que recordar que él solicitó la salida del equipo. Es este equipo, si algo te puedo asegurar que bajo mi gestión, es que solamente quiero jugadores que quieran estar en Chivas. El que no quiera estar, sin importar quién sea, si no quiere estar en Chivas, no se merece estar en Chivas”, declaró el presidente del Rebaño en entrevista con ESPN en el 2021.

Engañó a Fernando Hierro para ganar más dinero

Después de perder la Final del Clausura 2023, Fernando Hierro, quien era el Director Deportivo del Rebaño, decidió reforzar sí o sí la delantera debido al fiasco que resultó la contratación de Daniel Ríos, por lo que en la baraja de opciones sobresalía Alan Pulido en la MLS.

Puligol estaba en la recta final de su contrato, por lo que el Guadalajara tenía el control absoluto de la negociación, sobre todo, porque el atacante ya habría manifestado su deseo de regresar a la Liga MX como rojiblanco, dándole su palabra al directivo español de que firmaría con los tapatíos.

¿Qué sucedió? Que el Sporting Kansas City le ofreció una sustancial mejora salarial, por lo que de inmediato se olvidó de su promesa hacia Chivas y firmó para permanecer con la escuadra estadounidense. Algunas versiones extraoficiales aseguraron que solo usó al chiverío para poder mejorar su contrato en la MLS.

Regreso a Chivas, pero blindado con un exorbitante salario

De cara al Clausura 2025, Alejandro Manzo, quien fungía como Secretario Técnico y cuñado de Amaury Vergara, trató de arle todas las armas necesarias a Óscar García Junyent para que lograra brillar en el timón rojiblanco, por lo que sorprendió a propios y extraños concretando de forma sorpresiva el regreso de Alan Pulido.

Una lesión de ligamento cruzado anterior, así como algunos problemas personales ocasionaron una radical baja de juego, por lo que el Sporting Kansas City aceptó dejarlo salir por un precio accesible para el Rebaño, aunque el delantero pidió seguir obteniendo un salario alto, el cual rondaba los 1.8 millones de dólares al año.

Nuevamente, polémica salida a causa del dinero

Su falta de compromiso agotó la paciencia de Gabriel Milito, por lo que decidió dejarlo fuera de su planeación del Clausura 2026. La directiva trató de buscarle acomodo, pero Puligol se negó a reducir su salario, por lo que prefirió quedarse parado, sin jugar, a cambio de seguir recibiendo el sueldo pactado pese a sus constantes salidas nocturnas y bajo rendimiento.

Después de meses de dimes y diretes, Alan Pulido y la directiva de Chivas por fin alcanzaron un acuerdo y se rescindió el contrato, rompiendo nuevamente, y parece de forma definitiva, la relación entre el club más importante de México con el delantero.

Dinero, el factor común en toda su carrera

Alan Pulido es un futbolista que no teme estar vinculado con el escándalo, ya que desde su salida de Tigres en el que aseguraba que nunca firmó un contrato de renovación para marcharse a Europa pese a no ser dueño de su carta, hasta jugarretas para poder obtener más y más dinero han sido unas constantes en la carrera del delantero.

Es innegable que Puligol tiene ganado un pedazo de corazón de los aficionados rojiblancos por sus goles en su primera etapa, sobre todo, el de la Final del Clausura 2017 contra Tigres, por lo que la última palabra la tienes tú.