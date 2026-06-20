Luis Romo se convirtió en el gran héroe de la noche durante la victoria de México sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026. El mediocampista apareció en el momento decisivo para marcar el único gol del encuentro y darle tres puntos fundamentales al equipo dirigido por Javier Aguirre. Gracias a ese resultado, la Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los Dieciseisavos de Final, consolidando además uno de los momentos más importantes del torneo para el combinado nacional.

La anotación de Romo rápidamente generó toda clase de reacciones en redes sociales, donde aficionados, periodistas y exfutbolistas reconocieron la importancia de su actuación. Sin embargo, hubo un homenaje que destacó por encima de muchos otros, al grado de ser compartido por la propia cuenta oficial de la Selección Mexicana, en una publicación que estuvo acompañada por un mensaje que reflejaba el entusiasmo que existe alrededor del equipo y la esperanza de que este Mundial pueda convertirse en uno de los más exitosos en la historia del Tri.

Se trata de una ilustración realizada por el artista Sergio Bañuelos, en la que se observa a Luis Romo conectando el balón rumbo al gol mientras los defensas y el guardameta de Corea del Sur observan sin poder evitar la anotación. Además de la espectacular imagen, la obra incluye la frase: “¿Por qué no ilusionarnos? ¿Por qué no soñar?”, un mensaje que resume perfectamente el ambiente que actualmente se vive entre los aficionados mexicanos, quienes comienzan a imaginar una participación histórica del equipo nacional.

Más allá de su importancia deportiva, este gol también sirvió para mejorar la relación entre Luis Romo y una parte de la afición mexicana. Durante los días previos al encuentro, el mediocampista había sido cuestionado por unas declaraciones en las que aseguró que México no estaba obligado a derrotar a Corea del Sur. Sin embargo, la polémica quedó rápidamente en el pasado después de que anotara el gol del triunfo. Además, el propio jugador compartió conversaciones con su esposa en las que aseguraba que marcaría durante el partido, demostrando que el mensaje que dio ante la prensa era diferente a su mentalidad para el partido.

Raúl Rangel también tuvo un partido destacado ante Corea del Sur

Aunque Luis Romo fue elegido como el mejor jugador del partido y recibió la mayoría de los elogios, muchos aficionados consideran que Raúl Rangel fue igualmente determinante para la victoria mexicana. El guardameta realizó una espectacular intervención en los minutos finales del encuentro para evitar el empate coreano en una jugada que parecía terminar en gol. Gracias a esa acción, México pudo conservar la ventaja hasta el silbatazo final, por lo que para una gran parte de la afición, el Tala también merece ser considerado como uno de los grandes héroes de la noche.