La Selección Mexicana firmó una fase de grupos histórica bajo el mando de Javier Aguirre, consiguiendo tres triunfos, nueve puntos y sin recibir un solo gol, con varios futbolistas de Chivas siendo protagonistas en el funcionamiento del equipo. Sin embargo, más allá de los resultados, también ha llamado la atención la forma en la que el Vasco ha utilizado a los elementos rojiblancos, mostrando variantes tácticas que bien podrían servirle a Gabriel Milito de cara al Apertura 2026.

Roberto Alvarado ha funcionado como lateral cuando tiene que defender.

El caso más evidente es el de Roberto Alvarado. Mientras Gabriel Milito lo ha utilizado principalmente como interior, Javier Aguirre le ha dado un papel mucho más libre por el sector derecho. El Piojo aparece constantemente por dentro como en Chivas, pero también se abre como extremo cuando el equipo lo necesita y, en fase defensiva, retrocede hasta convertirse prácticamente en un carrilero o lateral para formar una línea de cinco, explotando al máximo su capacidad física y su inteligencia táctica.

Una situación similar ocurre con Luis Romo. En Chivas, el capitán rojiblanco suele desempeñar funciones mucho más defensivas, ya sea como zaguero central o como mediocampista de contención, aprovechando su salida limpia con balón y sus cambios de orientación. Con Javier Aguirre, en cambio, ha tenido mayor libertad para incorporarse al ataque, una apuesta que ha dado resultados inmediatos, pues ya suma un gol y una asistencia en apenas dos encuentros como titular.

Luis Romo lleva un gol y una asistencia en el Mundial.

El tercer caso es el de Brian Gutiérrez, cuya posición generó dudas desde su llegada al Guadalajara. Tanto en el Chicago Fire como con la Selección Mexicana, el mediocampista se desempeña por detrás de los delanteros, buscando constantemente generar opciones de gol y aparecer cerca del área rival. En cambio, con Gabriel Milito forma parte del doble pivote, una función que le exige mayor sacrificio defensivo y recorridos más largos, especialmente cuando ocupa el lugar de Fernando González.

Roberto Alvarado podría ocupar el puesto de Richard Ledezma si juega como en la Selección

Una de las principales preocupaciones de Chivas aparece cuando Richard Ledezma no está disponible, pues el Guadalajara no cuenta con un sustituto natural para esa función. Sin embargo, viendo el extraordinario rendimiento que Roberto Alvarado ha mostrado con Javier Aguirre actuando como un futbolista polifuncional por el costado derecho, no sería extraño que Gabriel Milito recurriera al Piojo para cubrir esa posición cuando sea necesario, especialmente ahora que el Rebaño Sagrado reforzó la zona del mediocampo y cuenta con más alternativas para reorganizar el resto del equipo.