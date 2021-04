Clásico Tapatío: Los momentos que marcaron la rivalidad entre Chivas y Atlas

El Clásico Tapatío entre Chivas de Guadalajara y Atlas tiene una longeva historia, pues es considerada la rivalidad más añejada del futbol mexicano, ya que tuvo sus inicios en 1916, justo un mes después de que se fundó el conjunto Rojinegro, y este sábado tendrá una edición más por la Fecha 16 del Torneo Guard1anes 2021 donde los rojiblancos se juegan no sólo el orgullo, también parte importante de sus aspiraciones para entrar a la Liguilla.

Guadalajara y Atlas han protagonizado grandes partidos a lo largo de la historia, pues hace más de 100 años se puede decir que esta rivalidad ha tomado fuerza, ya que a partir de 1943, cuando el futbol mexicano inició su época profesional, ambos ya tenían una serie de enfrentamientos muy “calientes”.

El primer partido

En 1916 Chivas y Rojinegros sostuvieron el primer encuentro, el cual se disputó en el Parque Primavera y terminó con victoria para el Atlas 1-0, además de que el duelo llegó hasta los golpes, pues existen registros que señalan que se desató una pelea campal entre los dos equipos.

Goleada histórica

Para 1943 Chivas sostuvo su primer duelo con Atlas en la era profesional del futbol mexicano y fue el Rebaño Sagrado el que se llevó la victoria por un aplastante marcador de 7-3, esto se consolidó como el triunfo oficial más holgado en el Clásico Tapatío y todavía prevalece vigente.

El Informador

La maldición de Jaime el “Tubo” Gómez

Para la temporada 1950-1951 el Atlas llegaba con la esperanza de conquistar el título frente a unas Chivas que empezaban a forjar lo que después sería el campeonísimo, pero los Rojinegros se llevaron el triunfo 1-0 y se coronaron en lo que es su único título dentro del futbol mexicano, esto se dio por un penalti “inventado” por el árbitro, según relató el legendario arquero del Rebaño, Jaime el “Tubo” Gómez: "Por ganar con ese penalti inventado, mientras yo viva no volverán a ser campeones” y a más de 10 años del fallecimiento del “Tubo”, parece que la maldición prevalece.

El título que provocó la muerte de un directivo

Justamente en ese título y único del Atlas en 1951, en el estadio estaba Ángel Bolumar, quien fue dirigente de las Chivas años atrás, pero la historia cuenta que ante el gol que le dio la victoria y el campeonato a los Rojinegros sufrió un infarto y perdió la vida ante la impresión de la derrota.

Las polémicas declaraciones de Demetrio Madero

El zaguero central jugó sólo en Chivas durante toda su carrera, por lo cual sentía los colores como nadie y en alguna ocasión que fue cuestionado sobre su amistad con algún jugador del Atlas, respondió de manera contundente: “Con esos putos ni a la esquina”. Con esas palabras se ganó aún más el cariño de los chivahermanos.

El “Tubo” se burla del Atlas

Jaime Gómez era polémico y más sobre el terreno de juego, por ello en un Clásico Tapatío recibió insultos de los seguidores rojinegros, por ello buscó la manera de callarles la boca y lo logró sentándose a leer una revista en pleno partido, porque Chivas ya iba ganando 5-0, la imagen quedó enmarcada por los fotógrafos y es parte de los pasajes más dolorosos para el Atlas: “Le pedí un cuento a un aficionadlo, me fijé que el árbitro no me viera, me siento y me toman la foto. Me lavanté y les dije, servidos señores”.

Superioridad de Chivas en el Clásico Tapatío

Con la serie de duelos a lo largo de la historia, las Chivas tienen un amplio margen de victorias: 105, por 89 del Atlas y 84 empates, siendo el Rebaño Sagrado el que ha tomado mayor fuerza en los torneos cortos, pues cuenta con el 66% de los triunfos, es así que para Atlas siempre representa una nueva oportunidad de acabar con la hegemonía de los rojiblancos .

Alexis Vega, el último verdugo

Desde que Alexis Vega está con Chivas, suma cuatro anotaciones al Atlas en el Clásico Tapatío, siendo uno de los mejores anotadores de la ultima época para el Rebaño Sagrado con cuatro tantos y además llega al duelo de este sábado marcando en dos juegos de manera consecutiva, por lo que todo indica que están con la “mecha encendida”.