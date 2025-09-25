Después de un arranque irregular en el Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara tienen por delante un cierre de fase regular que puede resultarle favorable. Al Rebaño le restan siete jornadas, y si bien cada partido en la Liga MX es complicado, el calendario luce a priori accesible para meterse de lleno en la pelea por el Play-In y soñar con la Liguilla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de derrotar al Necaxa y ahora visitará a Puebla y Pumas en jornadas consecutivas. Dos duelos que aunque siempre demandan concentración, llegan contra rivales que no han tenido una buena versión en lo que va del torneo. Ganar de visita sería un impulso anímico enorme antes de volver al Estadio Akron.

De los duelos en casa, el primero será frente a Mazatlán, otro club que se encuentra en la parte baja de la tabla. Luego tocará visitar a Querétaro, que también se ubica en los últimos puestos. Y en la jornada 15 llegará el Clásico Tapatío ante Atlas, con la obligación de imponer condiciones en el Akron y darle una alegría a la afición rojiblanca.

El cierre sí que plantea una mayor dificultad: primero Pachuca en el Estadio Hidalgo y finalmente Monterrey, uno de los protagonistas del torneo, en Guadalajara. Quizá sea esta la prueba más dura del calendario, pero si el Rebaño logra aprovechar las primeras “finales” ante equipos de media y baja tabla, podría llegar a esos partidos con aire en la clasificación.

El calendario que le resta a Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX