La pretemporada de Chivas para el Apertura 2026 ya comenzó oficialmente y el equipo compartió con su afición los primeros momentos de esta nueva etapa. A través de sus redes sociales, el Guadalajara publicó un video mostrando la llegada del plantel a Isla de Navidad, lugar donde realizará gran parte de su preparación física y futbolística antes del arranque del torneo.

En las imágenes se puede observar a los jugadores llegando con un gran ambiente, sonrientes y motivados para comenzar el trabajo bajo las órdenes de Gabriel Milito. El video también incluye diversas tomas de las bellezas naturales de Isla de Navidad, dejando claro que, al igual que en años anteriores, el club eligió nuevamente un entorno ideal para concentrarse y trabajar lejos de las distracciones habituales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los aficionados fue la presencia de Jordan Carrillo, uno de los dos refuerzos que recientemente fueron anunciados de manera oficial por el Guadalajara, quien parece estar emocionado de iniciar el primer día de su trabajo con el Rebaño Sagrado, comenzando así una etapa en la que buscarán convencer a Gabriel Milito y ganarse un lugar dentro del once titular rojiblanco.

Por supuesto, Gabriel Milito también tuvo protagonismo dentro del material compartido por el club. El estratega argentino inicia así una nueva pretemporada al frente del Rebaño Sagrado, con la misión de potenciar a un plantel que ahora cuenta con más variantes ofensivas y que tiene como objetivo pelear por todos los títulos disponibles durante el segundo semestre del año.

A Chivas le queda poco menos de un mes para debutar en el Apertura 2026

El tiempo de preparación será corto, por lo que cada entrenamiento en Isla de Navidad será fundamental para que el equipo llegue en óptimas condiciones al inicio del campeonato. Chivas debutará en el Apertura 2026 recibiendo al Toluca el próximo sábado 18 de julio a las 19:07 horas, en un encuentro que marcará el inicio oficial de una temporada en la que las expectativas son muy altas tras la llegada de nuevos refuerzos y la consolidación del proyecto encabezado por Gabriel Milito.