Chivas volvió a demostrar una enorme mejoría futbolística al dominar y poner contra las cuerdas a los Tigres en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, la falta de puntería impidió reflejarlo en el marcador, por lo que se conformaron con un empate sin anotaciones contra los universitarios.

El Guadalajara demostró dos rostros muy opuestos durante el compromiso, en donde en el primer tiempo fue incapaz de hacerse de la pelota, cediéndole la iniciativa a los felinos, pero un segundo tiempo en el que la suerte y la figura de Nahuel Guzmán impidieron el triunfo de los de la Perla de Occidente.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que dentro del vestidor rojiblanco, el entrenador Gabriel Milito lanzó un mensaje de felicitación para su plantilla por el poderío defensivo que han estado mostrando frente a rivales poderosos.

“El técnico felicitó a sus muchachos por la disciplina táctica, que es importante, porque este equipo ya aprendió a sufrir porque sabe contener a equipos con potencial ofensivo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.