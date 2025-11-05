Chivas viene de superar a Pachuca en un partido clave por el Apertura 2025 de la Liga MX y está a un paso de finalizar sexto en la tabla de posiciones. El sábado cierra la fase regular ante Rayados de Monterrey, por lo que repasamos los jugadores que tienen asegurado su lugar para ver acción en el Estadio Akron.

El Guadalajara necesita una catástrofe para no poder estar directamente clasificado a la Fiesta Grande. Esta situación que podría vivir el sábado se debe a que FC Juárez tiene que ganar ante Querétaro y esperar ver que sucede en el juego del Rebaño Sagrado.

En medio de este contexto, Chivas recibe a Rayados de Monterrey con la certeza de que no podrá contar con Luis Romo, quien debe cumplir con una fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Pachuca. De todas maneras, hay varios jugadores que tienen confirmado su presencia en el once titular de no mediar ningún tipo de inconveniente para enfrentar a la Pandilla de Nuevo León.

Luis Romo será baja ante Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

Teniendo en cuenta que en los últimos dos partidos Gabriel Milito repitió la alineación titular, no sería extraño que repita el mismo once ante los regios. En la portería Raúl Rangel, en defensa José Castillo, Daniel Aguirre y todo indica que Gilberto Sepúlveda, en el medio Rubén González, Omar Govea, Roberto Alvarado, Bryan González, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, y en el ataque Armando González.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Rayados de Monterrey?

Chivas enfrentará a Rayados de Monterrey por el Apertura 2025 el próximo sábado 8 de noviembre por la jornada 17 a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en México solamente por Amazon Prime, en Estados Unidos por Telemundo y en el resto del mundo por Chivas TV.