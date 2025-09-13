Llegó uno de esos días más esperados por la afición rojiblanca. Este sábado 13 de agosto, las Chivas de Guadalajara se enfrentan al América en una nueva edición del Clásico Nacional. El Rebaño Sagrado visitará el Estadio Ciudad de los Deportes en busca de tres puntos que le permitan escalar en la tabla, además de un envión anímico para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX.

Lo dirigidos por Gabriel Milito han tenido mejores rendimientos de lo que marcan las posiciones, pero ya no hay tiempo para excusas ni lamentos. Es momento de que los jugadores puedan plasmar dentro del campo la confianza que manifiestan tener en el proceso. Y nada mejor que hacerlo ante los máximos rivales.

En esta ocasión, el duelo ante América SÍ será transmitido en señal abierta, ya que contará con la televisación de Canal 5, además de TUDN y Vix Premium a través de streaming. En Estados Unidos, por su parte, también irá por la pantalla de TUDN.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Chivas?

El partido amistoso entre América y Chivas se jugará este sábado 13 de agosto a partir de las 21:05 (hora local) desde el Estadio Ciudad de los Deportes ubicado en la CDMX.

América vs. Chivas: dónde ver la transmisión EN VIVO y GRATIS

El duelo ante América, entonces, se podrá ver en vivo y gratis por la pantalla de Canal 5. Además, en caso de no poder ver el encuentro, podrás seguir el MINUTO A MINUTO desde Rebaño Pasión.