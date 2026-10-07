Chivas enfrentará a Atlas por el Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al duelo en el Estadio Jalisco, el Cuate afirmó que van a demostrar por qué es su casa.

Chivas se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Apertura 2026. En la previa al duelo más importante de la ciudad, Ángel Sepúlveda lanzó una picante declaración al señalar que van a demostrar por qué el Guadalajara es su casa.

No cabe ninguna duda de que el Rebaño Sagrado necesita ganar el próximo sábado, ya que por la Liga MX dejó escapar la victoria ante América cuando tenía el marcador a favor con dos goles de diferencia. A su vez, lo sucedido el domingo en California le dibujó una sonrisa a la afición, pero no sirve porque no es un partido por los puntos a diferencia de lo que se vivió en la jornada 9 y lo que se vivirá en la fecha 11.

De cara a este compromiso, Ángel Sepúlveda calentó el Clásico Tapatío. En conferencia de prensa, el Cuate afirmó que van a demostrar que son los dueños del Guadalajara en el Estadio Jalisco y que van a ir a ganar.

Ángel Sepúlveda habló en la previa de Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Nosotros enfocados en nuestro trabajo, queremos ganar, queremos ir y demostrar que estamos en Guadalajara, que es nuestra casa, que vamos a ir con nuestra afición. Nos sentimos respaldados (por la afición) y también que nuestra gente se sienta así, representada dentro de la cancha. Creo que esa es la convicción que tiene el equipo; vamos a ir y vamos a hacer nuestro juego. Vamos a intentar seguir haciendo bien las cosas; sabemos que va a ser un partido duro, es un clásico y hay que jugarlo como tal”, expresó el atacante.

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Y agregó: “Al final de cuentas la rivalidad está. Se sabe que Guadalajara también es su casa; obviamente nosotros nos hacemos respetar, queremos hacerlo de esa manera, hacer un buen partido y demostrar quién es Guadalajara en su ciudad en el Jalisco para no meter más controversia ni polémica, pero queremos ganar, eso no hay duda”.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.