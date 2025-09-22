El último fin de semana Chivas no pudo contra Toluca luego de haber perdido por 3-0 en el Estadio Akron. Mañana el Gigante de Zapopan vuelve a vestirse de gala debido a que enfrenta a Necaxa, encuentro para el que Gabriel Milito no podrá contar los siguientes diez jugadores por expulsión, lesiones, convocatoria a la Selección Mexicana y decisión técnica del entrenador argentino.

Al igual que Fernando Gago, el entrenador argentino no para de sumar jugadores en la enfermería rojiblanca. La buena noticia es que ya recuperó a Chicharito Hernández, Omar Govea, Luis Olivas y Alan Pulido volvieron a entrar en la consideración del timonel del Guadalajara para enfrentar a los Diablos Rojos en el último fin de semana.

Mañana Chivas recibe a Necaxa con la obligación de superar de ganar no solo por la tabla de posiciones, sino que también por el honor porque vuelve Fernando Gago. De cara al juego contra los Rayos se puede decir que el Rebaño Sagrado cuenta hoy tiene diez jugadores descartados para el juego en el Estadio Akron.

Gabriel Milito prepara para Chivas para enfrentar a Necaxa. (Foto: GETTY)

Por decisión técnica se encontrarían fuera Eduardo García y Raúl Martínez, mientras que por lesión Daniel Aguirre, quien viene en franca recuperación, Leonardo Sepúlveda, Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado, los últimos dos confirmados por Milito. A su vez, por estar con la Selección Mexicana Sub-20 no podrá citar a Yael Padilla y Hugo Camberos. Por último, Rubén González no podrá ser tenido en cuenta debido a que Rubén el Oso González fue expulsado por una brutal plancha contra Alexis Vega.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.