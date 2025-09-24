Chivas acaba de lograr una importante victoria ante Necaxa luego de haber ganado por 3-1 en el Estadio Akron. Lo que la transmisión Amazon Prime no mostró fue el enojo y frustración de Richard Ledezma con Gabriel Milito luego de que haya sido suplantado en el segundo tiempo frente a los hidrocálidos.

Partido a partido hay uno de los cuatro refuerzos que da de qué hablar positivamente por su nivel y entrega dentro del campo de juego. Diego Campillo muestra nivel superlativo en la posición en que lo pongan, Bryan González fue el lateral ideal para reemplazar a Mateo Chávez, y Efraín Álvarez tiene una calidad única para pases filtrados y tiros de larga distancia. A su vez, les duele perder, mientras que Chicharito Hernández o Fernando Beltrán ni una mueca tras una derrota.

A ellos hay que sumar a un Richard Ledezma que muestra su talento partido a partido y frente a Necaxa fue el MVP. Dio la asistencia en el gol de la Hormiga González y tuvo tres jugadas claras de gol de las cuales una se terminó en el poste.

Richard Ledezma molesto con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

En el segundo tiempo Gabriel Milito sorprendió porque decidió sacar a Richy por Miguel Tapias, modificación que sorprendía por el tipo de partido que venía haciendo. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el enojo y la frustración del futbolista con el entrenador argentino porque no entendía la decisión.

En un video publicado por José María Garrido se ve al futbolista gesticulando, preguntando al preparador físico por qué lo sacaron, mientras el resto de los suplentes lo van a apoyar.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.