Chivas se encuentra muy activo en cuanto a movimientos durante este mercado de verano, pues no solamente quedó cerrada la venta de Armando González al Olympiacos de Grecia, sino que también han surgido fuertes rumores sobre el interés de clubes europeos por Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y hasta Hugo Camberos. Ante este escenario, la afición rojiblanca comienza a temer una posible desbandada en el Guadalajara justo cuando el equipo se prepara para afrontar un nuevo torneo.

Se confirmó la venta de Armando González al Olympiacos, Chivas intentó retenerlo

El periodista especializado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, confirmó la venta de Armando González al Olympiacos por 12 millones de dólares a cambio del 80% de los derechos del futbolista, en un contrato por cinco años. Asimismo, el citado comunicador reveló que Chivas intentó convencer a La Hormiga de permanecer en el equipo, pero el delantero ya tenía tomada la decisión de salir del Guadalajara para comenzar una nueva etapa en el futbol europeo.

Armando González firmó un contrato por 5 años.

Desmienten que Hugo Camberos esté en la mira del PSV para el actual mercado de fichajes

En los últimos días también surgió el rumor de que Hugo Camberos estaría en la mira del PSV Eindhoven de Países Bajos, lo que encendió las alarmas entre los aficionados rojiblancos. Sin embargo, el comunicador y especialista en mercados de fichajes Jon Barbon aseguró que esta versión sería impulsada principalmente por el representante del futbolista, por lo que desestimó que exista actualmente un escenario concreto para que el joven canterano abandone Chivas y emigre al futbol europeo.

Raúl Rangel habría estado en el radar del Dinamo Zagreb, pero un movimiento del FC Barcelona habría tirado el movimiento

Junto con los reportes sobre la negociación de Armando González también se dio a conocer que Raúl Rangel habría despertado el interés del Dinamo Zagreb de Croacia, aunque en este caso solamente se trataba de un seguimiento y no habían comenzado las negociaciones formales. Sin embargo, el FC Barcelona estaría cerca de comprar al portero croata Dominik Livaković y posteriormente cederlo durante un año al propio Dinamo Zagreb, por lo que el conjunto croata ya no tendría la necesidad de buscar el fichaje del Tala en este mercado.

Raúl Rangel vuelve a estar en la mira de Europa.

Brian Gutiérrez estaría en la mira del grupo Red Bull, pero no hay confirmación de a cuál equipo

Para continuar con las posibles salidas del Guadalajara durante el actual mercado de verano, el periodista David Medrano reveló que el grupo Red Bull tendría en la mira a Brian Gutiérrez e incluso habría enviado a un representante a Guadalajara para negociar por el futbolista. Sin embargo, el comunicador no especificó cuál de los equipos que pertenecen al grupo sería el interesado. En caso de tratarse del RB Leipzig o del Red Bull Salzburg, podrían comenzar las conversaciones por el jugador, mientras que una posible llegada al New York Red Bulls estaría descartada.

A pesar de las posibles salidas, la postura en Chivas es que el plantel está cerrado

A pesar de todos estos rumores y de la venta ya confirmada de Armando González, la postura dentro de Chivas es que el plantel está cerrado. Así lo confirmó el director técnico Gabriel Milito durante la conferencia de prensa del pasado domingo, dejando claro que, independientemente de los jugadores que puedan salir durante el mercado de verano, el Guadalajara no contempla realizar más contrataciones para cubrir esas posibles bajas. En caso de ser necesario, el cuerpo técnico echará mano de los futbolistas de la cantera rojiblanca.