El Rebaño y las Águilas se reencuentran en un terreno de juego, pero en esta ocasión en Estados Unidos, pero afortunadamente sí hay alternativas para verlo desde México.

Chivas no tiene tiempo que perder y por eso la plantilla encabezada por Gabriel Milito continúa trabajando a marchas forzadas para corregir los errores que se han venido registrando en las semanas recientes, por lo que sostendrán un duelo de preparación contra el América desde Estados Unidos.

Afortunadamente para las aficiones de los dos equipos más importantes de México, el partido sí contará con transmisiones para poder ser visto desde territorio nacional, en donde cada persona podrá elegir en dónde verlo según sus gustos y posibilidades.

¿Cómo ver GRATIS el Chivas vs. América amistoso de la Fecha FIFA?

El partido entre el Guadalajara y el América contará con algunas alternativas para poder verse en México; sin embargo, solamente habría la única opción para poder verlo GRATIS y será por la señal de Layvtime vía YouTube, en donde dicha cadena transmitirá el partido.

¿Cuáles opciones de paga hay para ver el Chivas vs. América?

Al ser un duelo de preparación, varias cadenas se unen para transmitir el partido, por lo que las otras opciones para verlo es Amazon Prime, Fox One y Vix Premium, aunque implicaría un pago por parte del aficionado.

¿A qué hora empieza el partido entre Chivas y América?

El duelo entre rojiblancos y azulcremas se llevará a cabo en Oakland este domingo 4 de octubre, por lo que está pactado a que inicie en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.