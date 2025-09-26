El calendario de la Liga MX está muy apretado para las Chivas de Guadalajara, que en pocos días vienen de enfrentar a América, Tigres, Toluca y Necaxa por el Apertura 2025. Este viernes la seguidilla llegará a su fin con la visita al Puebla por la Jornada 11. El Rebaño necesita una victoria para meterse en puestos de Play-In.

Los tres puntos ante los Rayos dieron algo de tranquilidad al equipo comandado por Gabriel Milito, pero aún así es un hecho que el Guadalajara todavía necesita escalar en la tabla de posiciones. En esta ocasión, el Rebaño se enfrentará a un Puebla que se ubica en el último lugar de la tabla, con apenas cinco unidades.

Cruz Azul preguntó por Raúl Rangel

En el último tiempo Cruz Azul ha mostrado interés en varios futbolistas rojiblancos y esta vez, una nueva información publicada por el Diario Récord sugiere que la directiva de la Máquina ya habría tenido un acercamiento con Chivas para sondear la situación del guardameta Raúl Rangel. El Tala tiene contrato hasta el verano de 2028 y más allá de algunos fallos puntuales en este semestre, parece ser el proyecto del Guadalajara por varios años más.

Ricardo Marín sobre las chances de regresar a Chivas

El de este viernes será un partido especial para el delantero rojiblanco, Ricardo Marín, quien milita en el Puebla a préstamo desde Chivas. El atacante conversó con Azteca Deportes y señaló: “Estoy consciente que si quiero regresar tengo que hacer las cosas bien acá y tengo que dejar una muy buena marca acá. Entonces ahora estoy enfocado en eso, terminar el torneo de la mejor manera posible, sumar los puntos que sean necesarios para salvar al equipo en este tema de la porcentual. Estoy enfocado en este torneo, en sumar la mayor cantidad de goles que pueda y ya en diciembre veremos lo que venga. Pero es muy importante hacer las cosas bien para ganarme un lugar allá”.

Los convocados de Chivas para enfrentar a Puebla

El Guadalajara dio a conocer la lista de jugadores convocados para visitar a la Franja, con pocas novedades debido a que todos los lesionados seguirán fuera: Alan Mozo, Daniel Aguirre, Érick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Chicharito Hernández. Además, tampoco están Yael Padilla y Hugo Camberos por su convocatoria al Mundial Sub-20. El único regreso es el de Fernando González, quien ya cumplió con su fecha de sanción.