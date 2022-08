En Chivas respaldan ciegamente a Ricardo Cadena como su entrenador, por lo que uno de los líderes del vestidor, Isaác Brizuela reveló los motivos por los que los futbolistas decidieron dar la cara tras hilvanar otra jornada sin ganar y con ello defender a su entrenador ante las críticas de la afición.

“Es que semana tras semana hablar de lo mismo, sacar a Cadena y que diga que está orgulloso de nosotros que corremos, que luchamos y no nos alcanza, creo que a veces lo repetitivo la afición ha de decir que están cansados. Por eso tratamos de dar un mensaje diferente, que vean otros rostros, los principales culpables que siento que somos nosotros, porque actuamos en el terreno de juego. Son rachas, lo que queremos es cortarla y empezar a ganar y a ligar triunfos. Esperemos que el siguiente llegue. Con esta actitud el equipo va a ir por buen camino, pero necesitamos los tres puntos en cada juego”, explicó a Marca Claro.

ver también Regresó a las canchas el killer

El Conejo atribuyó al apoyo de la afición el poder conseguir la diana del empate en el Clásico Tapatío contra Atlas, por lo que confía que de seguir así podrán reencontrarse con los resultados positivos, aunque sabe que deben de hablar menos en micrófonos y hacerlo a través de sus acciones en el campo.

“Del juego pues dolido, frustrado porque no lleguen los resultados, pero por otra parte sentí esa conexión con la afición. Como lo decía Beltrán, nos dieron ese empujón para alcanzar el empate al final del encuentro y todavía tuvimos una muy clara. Con esta actitud van a llegar los resultados, sé que es muy tarde decirlo porque vamos a mitad del torneo y no hemos podido ganar, así que no hablar mucho, simplemente reaccionar en el torneo”, concluyó.

¿Cuándo jugará nuevamente Chivas?

El Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo, ya que el compromiso de media semana contra Tigres, porque es jornada doble, fue reprogramado para disputarse hasta septiembre, por lo que regresarán a la actividad el próximo viernes 19 de agosto cuando visiten el Estadio Victoria contra Necaxa.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!