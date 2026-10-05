Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlas por el Apertura 2026. A menos de una semana del Clásico Tapatío, revelan cómo se encuentra el estado del campo de juego del Estadio Jalisco.

Chivas y Atlas se alistan para enfrentarse por la jornada 11 del Apertura 2026 en una nueva edición del Clásico Tapatío. A menos de una semana para el partido, José María Garrido reveló en su canal de YouTube el mal estado en el que se encuentra el campo de juego del Estadio Jalisco.

El Rebaño Sagrado viene de perder puntos importantes que eran clave para estar en lo más alto de la tabla general de posiciones. Ante América dejó escapar la victoria a pesar de ir ganando con una diferencia de dos goles, mientras que frente a Querétaro cayó ante un rival que fue ordenado en el fondo y eficaz en el área rival.

Tras lo sucedido en los últimos compromisos, Chivas necesita volver a ganar para dejar atrás los tropiezos en la Liga MX. A su vez, el próximo sábado llega la oportunidad de levantarse, ya que enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Chivas jugará en este campo de juego. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en las últimas horas, José María Garrido reveló imágenes exclusivas en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, en las que se ve cómo se encuentra el estado del campo de juego, el cual viene de albergar los recitales de Julión Álvarez. En el video publicado por Chema se observa claramente que el césped sigue dañado y que cuesta creer que vaya a estar en condiciones para el próximo sábado.

¿Es una ventaja para Atlas ante Chivas?

Rápidamente se puede contar que no es ventaja para ninguno, debido a que tanto Atlas como Chivas buscan jugar con el balón. Sin embargo, ante Atlético de San Luis, el estado del campo de juego del Alfonso Lastras no era el mejor y el Rebaño Sagrado se adaptó a jugar al pelotazo.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.