El exportero del Guadalajara sorprendió a todos al responder una pregunta polémica en donde habla sobre el mejor jugador con el que jugó.

Oswaldo Sánchez es uno de los mejores porteros que ha tenido Chivas en toda su historia, convirtiéndose en ídolo y logrando conseguir el título de Liga MX en el Apertura 2006; sin embargo, recientemente causó revuelo por menospreciar a Adolfo Bautista.

En una entrevista en la que se le cuestionó sobre cuál fue el mejor jugador con el que compartió el vestidor, en donde le nombraron a varios futbolistas de renombre y calidad comprobada en la Liga MX, San Oswaldo se olvidó del Bofo para enaltecer a Cuauhtémoc Blanco, considerándolo el mejor mexicano con el que jugó.

“Yo creo que el mejor de todos los que me mencionaste, Cuauhtémoc de los mexicanos. Y el mejor de los extranjeros que me mencionaste tengo que poner a dos: Daniel Ludueña y Christian Benítez (…) De los mexicanos en esas posiciones, Cuauhtémoc estaba por encima. Qué jugadorazo, Cuauhtémoc Blanco“, declaró el excancerbero en el podcast Los Reyes.

Bofo Bautista le dio su único título con Chivas

Oswaldo Sánchez fue el capitán y el líder en el vestidor de Chivas en el Apertura 2006; sin embargo, el talento de varios futbolistas en el resto del campo también favorecieron para conseguir el ansiado título de Liga MX, en donde curiosamente Adolfo Bautista fue el autor del gol del único título que consiguió el cancerbero como futbolista del Rebaño.

¿Dónde compartió el vestidor Oswaldo Sánchez con Cuauhtémoc Blanco?

El histórico cancerbero de las Chivas tuvo una amplia trayectoria ajena al Guadalajara, en donde compartió el vestidor en múltiples ocasiones con el polémico delantero de extracción azulcrema, ya que coincidieron en el América, en la Selección Mexicana y hasta en Santos Laguna, cuando fue contratado como refuerzo por dos meses debido al parón en la MLS cuando el futbolista militaba en el Chicago Fire.

Palmarés de Oswaldo Sánchez