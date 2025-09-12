Se acerca un partido que puede ser decisivo para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado disputará este sábado una nueva edición del Clásico Nacional ante América. Por la Jornada 8 del Apertura 2025, el conjunto rojiblanco sabe que necesita dar el golpe en condición de visitante para salir de los últimos puestos de la tabla.

Si bien es cierto que el Guadalajara hizo méritos para tener más puntos de lo que tiene, la realidad es la que es y la plantilla rojiblanca sabe que también crecen las dudas respecto a la continuidad de Gabriel Milito. Por eso, además de la rivalidad en sí, Chivas se juega mucho enfrentando a las Águilas.

Raúl Rangel habló en la previa al Clásico Nacional

En diálogo con Chivas TV, el guardameta Raúl Rangel se refirió al encuentro del sábado: “Los Clásicos desde luego que se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí. Hay que ir con toda la determinación, en los Clásicos no se contempla si el equipo va bien o va mal, el Clásico es el Clásico y se juega a muerte”. El Tala rescató que el Rebaño ha jugado bien: “Los resultados no nos han acompañado, pero a final de cuentas el funcionamiento termina por ser muy positivo. Es eso, seguir en esa misma línea que los resultados nos van a terminan de acompañar en algún momento”.

El optimismo de Santiago Sandoval

Otro de los que platicó previo al duelo frente al América fue el juvenil Santiago Sandoval, quien se mostró muy optimista: “Se va a ganar, a como dé lugar. No te voy a dar un resultado, sea el que sea va a ser positivo para nosotros. Se va a ganar y de ahí para adelante. Vas a ver que se nos va a dar muy bien el partido, lo vamos a saber llevar muy bien. El profe siempre nos hace ver las cosas más fáciles”, afirmó.

Habría molestias en la plantilla con Chicharito Hernández

De acuerdo a información del reportero Érick López, dentro del vestidor rojiblanco sí habría cierto malestar debido a lo permisivo de la directiva para con Chicharito Hernández. “Llega a molestar ese lugar de privilegio. Se le han permitido muchas cosas: no viajar, no estar con el equipo en momentos importantes. Cuando todo el grupo está recibiendo los golpes, la crítica, las derrotas, Chicharito está en su casa grabándose videos, haciendo entrevistas con psicólogas”, dijo en el programa Los Insiders.