Las Chivas de Guadalajara lograron una importante victoria en el Clásico Nacional ante América, por la Jornada 8 del Apertura 2025. Con este resultado, el Rebaño Sagrado se quitó la espina de los últimos choques ante el cuadro azulcrema y además recupera confianza de cara a lo que resta de la fase regular.

El equipo dirigido por Gabriel Milito mejoró mucho en el aspecto defensivo y supo golpear en los momentos justos. Ahora, el descanso será mínimo, ya que este miércoles tocará recibir a Tigres por el encuentro postergado de la primera jornada, en el Estadio Akron.

Érick Gutiérrez habló sobre la bronca en el Clásico

El capitán de Chivas, Érick Gutiérrez, fue elegido por muchos como la gran figura del duelo ante América. Además de una asistencia, el Guti también protagonizó una bronca con Ángel Malagón. “Son cosas que pasan dentro de la cancha. Se dice de todo, cosas que no se pueden decir, se quedan ahí. No suelo ser un jugador así“, dijo el mediocampista del Rebaño una vez terminado el encuentro.

Capital Rojiblanca: El Clásico Femenil también fue para Chivas

Horas después de la victoria del equipo varonil, Chivas volvió a derrotar al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Femenil se impuso por 2-0 gracias a un doblete de Denise Castro, tras dos asistencias de Carolina Jaramillo. Las rojiblancas también jugaron un partido muy completo y lograron meterse en puestos de Liguilla, pues ocupan ahora el sexto lugar.

Antonio Contreras se agranda tras la victoria en el Clásico

El entrenador de Chivas Femenil, Antonio Contreras, asistió eufórico y victorioso a la conferencia de prensa post Clásico Nacional: “Hace unos meses me senté aquí y se rieron de mí cuando dije que la capital era rojiblanca. Yo creo que lo puedo volver a decir hoy, la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir una vez más para todos por si alguien no se ha enterado: la capital es rojiblanca“, afirmó el estratega español.