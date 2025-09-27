Las Chivas de Guadalajara no pudieron disputar el partido programado para este viernes 26 de septiembre, frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. La tormenta eléctrica y la lluvia caída se agregó a las malas condiciones que ya traía el campo de juego por el concierto de la artista colombiana Shakira.

Inicialmente se anunció que el juego se retrasaría, aunque esta vez el drenaje no fue el del Estadio Akron. Los empleados del Puebla intentaron quitar el agua con elementos comunes de limpieza, pero estos no alcanzaron, pues además en algunas zonas el campo estaba hecho un verdadero barrial.

¿Cuándo se juega el Puebla vs. Chivas?

Tras la cancelación del partido, Chivas accedió a quedarse un día más en dicha ciudad y finalmente el duelo tendrá lugar este mismo sábado 27 de septiembre, a partir de las 17 horas tiempo del centro de México. La directiva rojiblanca también fue vista sobre el campo dialogando con el delegado de la Liga MX, pues la postura del Rebaño parecía ser la de resguardar a sus jugadores ante las condiciones del campo.

Luis Romo quería jugar el Puebla vs. Chivas

Así como los jugadores del Puebla salieron al campo de juego a realizar la entrada en calor, el capitán rojiblanco Luis Romo también fue visto caminando sobre el césped para intentar determinar cuáles eran las condiciones. Según el reportero Omar Villarreal, las palabras del referente del Guadalajara fueron: “Se puede jugar, hemos jugado en peores canchas”, por lo que habría tenido una opinión distinta a la directiva.

Amaury Vergara presumió el drenaje del Akron

Justo en la previa del temporal que azotó Puebla, Amaury Vergara participó de un acto junto al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el que presumió el drenaje del Estadio Akron en el duelo frente a Tigres. “Les paso un dato: cayó más de 150,000 m³ de agua, que son alrededor de, si no me equivoco, aproximadamente 60 albercas olímpicas durante esa hora de lluvia que cayó aquí. Y cuando dejó de llover, en alrededor de 35 minutos, la cancha estaba en perfectas condiciones para poderse jugar el partido“, expresó el mandatario rojiblanco.