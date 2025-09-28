Las Chivas de Guadalajara necesitaban una victoria para escalar en la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX y así lo consiguieron en su visita al Puebla por la Jornada 11. El Rebaño Sagrado tuvo que esperar hasta el día sábado, ya que el juego debió cancelarse por culpa de las condiciones climáticas.

Finalmente, el conjunto rojiblanco pisó fuerte en el Estadio Cuauhtémoc y consiguió una valiosa victoria para meterse en puestos de Play-In luego de un complicado inicio de certamen. Asimismo, se puso fin a una extensa seguidilla de partidos y la plantilla tendrá una semana completa para preparar el próximo encuentro.

Victoria de Chivas sobre Puebla por 2-0

Después de la espera, el Rebaño Sagrado no tardó en golpear al Puebla. A poco de comenzado el encuentro, Bryan González anotó un verdadero golazo de tijera para poner en ventaja al conjunto rojiblanco. Más tarde, un remate de Omar Govea desde media distancia estiró la diferencia. Chivas sufrió por una posible expulsión de Santiago Sandoval, pero el VAR intervino para cambiarla por amarilla. El Rebaño pudo controlar la ventaja y se quedó con un 2-0 final que lo deja en 9° lugar de la tabla de posiciones.

La palabra de Gabriel Milito tras la victoria

Tras la victoria de sus dirigidos en el Estadio Cuauhtémoc, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y se refirió al mal estado del campo de juego: “Era difícil poder jugar el partido. En el día de hoy vimos cómo fue el correr de los minutos y cómo fue empeorando el estado del campo de juego. No eran las mejores condiciones, pero teníamos que resolver el partido de todas maneras“, explicó el estratega rojiblanco.

Derrota del Tapatío ante Cancún

Por la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, Tapatío cayó por 1-0 en su visita a Cancún y ya acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El Filial rojiblanco se ubica en el sexto lugar y pierde terreno en la tabla de posiciones.